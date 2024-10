Remake Splinter Cellu stále žije, měl by vyjít ve stejném roce jako Prince of Persia

11. 10. 2024 12:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Když došlo k oznámení vývoje remaku původního Splinter Cellu, šlo o nejlepší možnou zprávu hned po možnosti, že by byl oznámený nový díl. A možná ještě lepší, protože by se nejspíš do zcela nového pokračování možná vmísily tradiční propriety her od Ubisoftu, tedy otevřený svět a alespoň zčásti emergentní hratelnost – což podle mne nejsou atributy, které by Splinter Cell měl mít. Naštěstí tehdejší producent Matt West ujišťoval, že remake má být pořád lineární zážitek bez otevřeného světa a podobných „inovací“.

Jenže to byl konec roku 2021 a od té doby je ohledně hry ticho po pěšině, až se objevují obavy, zda nebyl projekt zrušený. Nyní se, prý dobře informovaný, zdroj Insider Gamingu nechal slyšet, že se na hře opravdu pořád pracuje a rámcově bychom ji měli vidět někdy v roce 2026. Hra nese v rámci interní komunikace označení Project North (možná proto, že na ní dělá Ubisoft Toronto?) a poběží na proprietárním enginu Snowdrop.

Ten aktuálně patří ke špičce v rámci „soukromých“ enginů a běží na něm třeba Division 2, Star Wars Outlaws, XDefiant nebo Avatar: Frontiers of Pandora. Takže, zdá se, že to ještě nějakou dobu Samu Fisherovi potrvá, ale snad se konečně vrátí a my se nebudeme muset spokojit jen s cameo rolemi v rámci jiných titulů a s animovaným seriálem, který by měl v brzké době zamířit na Netflix.