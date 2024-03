Teď propouští a ruší hry EA, včetně údajné střílečky Mandalorian

29. 2. 2024 9:40 | Byznys | autor: Adam Homola

Vydavatelství Electronic Arts oznámilo restrukturalizaci, která zahrnuje propuštění přibližně 5 % zaměstnanců, což při posledním ohlášeném počtu 13 400 zaměstnanců k březnu 2023 představuje přibližně 670 lidí. Cílem propouštění, uzavírání studií a ukončení provozu některých mobilních her, včetně MLB Tap Sports a F1 Mobile Racing, je podle vyjádření CEO Andrewa Wilsona zefektivnění provozu firmy. Ta se chce posléze zaměřit na své vlastní značky, sportovní tituly a online komunity.

EA se chce prý soustředit na kreativitu, inovace a využít svých nejvýznamnějších příležitostí k uspokojení dnešních a budoucích požadavků na zábavu. Hry založené na významných externích licencích, jako jsou značky Disney včetně Star Wars a Marvel, byly důležitou součástí portfolia EA, ale do budoucna bude licencovaných her výrazně méně. Společnost však potvrdila, že oznámené tituly s Black Pantherem a Iron Manem stále vyvíjí.

Rušení projektů se bohužel dotkne i studia Respawn Entertainment, respektive jejich údajně připravované střílečky s Mandalorianem, o které jsme psali nedávno. Kromě toho prochází ambiciózní změnou i nový Battlefield, na kterém pracuje pod vedením Vince Zampelly a Byrona Beeda největší tým v historii této série. Prý půjde o „platformu“, nikoliv o obyčejnou hru.

V rámci restrukturalizace EA mimo jiné zavírá studio Ridgeline Games, které vzniklo teprve v roce 2021 a připravovalo kampaň právě pro Battlefield. Už minulý týden ho opustil jeho spoluzakladatel Marcus Lehto, veterán série Halo. Část zaměstnanců Ridgeline Games se přesune do týmu Ripple Effect, kde patrně budou pracovat spíše na multiplayerovém režimu. O singleplayer se postará studio Criterion.

V oblasti mobilních her vidí EA významné příležitosti k růstu a pod jednotným vedením zefektivnila svou strategii pro klíčové značky, jako jsou EA SPORTS FC, Madden NFL nebo The Sims. Společnost se také rozhodla ukončit provoz několika mobilních her a zaměřit se na tituly s růstovým potenciálem.

Šéf EA Andrew Wilson na oficiálním webu napsal, že komunikace o propouštění už interně začala. Očekává se, že optimalizace skončí na začátku příštího čtvrtletí, tedy v dubnu.

Jde o druhou velkou restrukturalizaci Electronic Arts za poslední dobu. Stačí vzpomenout na březen loňského roku, kdy společnost propustila přibližně 6 % zaměstnanců, tedy kolem 800 lidí. Snad nové zaměření EA na vlastní značky, sporty a online komunity vyjde a nepřichystá si na další měsíce zase další kolo propouštění.