Nový Battlefield má vyjít příští rok. Poučí se z chyb posledního dílu

28. 2. 2024 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Reputace značky Battlefield utržila na konci roku 2021 tvrdou ránu. Battlefield 2042 vyšel v katastrofálním technickém stavu a co je horší, za moc nestály ani jeho herní systémy. Obrovské mapy mnohdy nenaplnilo 128 hráčů a klasický styl s hratelnými třídami nahradili neoblíbení operátoři. Ke cti studiu Dice je třeba říct, že nad hrou nezlomilo po vydání hůl a v průběhu následujících let ji proměnilo do poměrně slušné podoby, byť je samozřejmě otázkou, jak moc dokázal zpackaný launch napravit reputaci hry v očích hráčů.

Vydavatelství EA v minulosti uvedlo, že další díl série by měl vyjít v roce 2025, insider Tom Henderson nyní přichází s několika podrobnostmi: Aktuální stanovené okno vydání podle něj připadá na říjen příštího roku. Nový Battlefield navíc údajně vyjde s přibaleným free-to-play battle royale.

Ačkoli můžeme kroutit hlavou, proč se do tohoto segmentu značka i po minulých neúspěších opět pouští, důvod je nasnadě. Battlefield chce konkurovat Call of Duty: Warzone. Na BR složce hry má pracovat studio Ripple Effect a těšit se můžeme na dva módy. Kromě tradičního pojetí režimu totiž dostaneme také novinku s názvem Gauntlet, ve kterém budou týmy hráčů plnit různé úkoly. Po splnění zadání bude tým s nejnižším dosaženým skóre vyřazen, dokud nezbyde jediný vítězný celek.

I příští díl slavné série se má odehrávat v blízké budoucnosti, počet hráčů se omezí na 64 a větší důraz bude kladen na fyziku a zničitelnost prostředí. Návrat také oslaví klasické dělení na jednotlivé třídy s různými vlastnostmi a výstrojí. Je nicméně třeba připomenout, že jde zatím jen o zákulisní informace, které je do oficiálního odhalení třeba brát s rezervou.