Remake Splinter Cellu přišel o dalšího šéfa vývoje, jeho osud zůstává nejistý

Po třinácti letech od posledního dobrodružství Sama Fishera měl být remake původního Splinter Cellu velkým návratem špionské klasiky. Ohlášen byl už v roce 2021, ale od té doby projekt provázejí především komplikace. Tou nejnovější je skutečnost, že vývoj přichází o dalšího šéfa vývoje, jak naznačuje záznam v náborové sekci Ubisoftu, který byl následně stažen (děkujeme Tech4Gamers).
Samotná pracovní nabídka hledala herního režiséra pro torontskou pobočku Ubisoftu, kde remake vzniká. Teprve to, že taková pozice byla vůbec znovu otevřena, potvrdilo podezření, že i druhý člověk, který po odchodu původního režiséra vedení převzal, mezitím projekt opustil. První zásadní personální změna nastala už v roce 2022, kdy tým náhle opustil David Grivel po více než deseti letech ve firmě. Od té doby jsme z předělávky Splinter Cellu neviděli žádné nové záběry, update ani časový výhled, což připomíná vleklou situaci okolo remaku Prince of Persia: The Sands of Time.
Značka Splinter Cell však sama o sobě úplně nespí. Minulý týden se na Netflixu objevil animovaný seriál Splinter Cell: Deathwatch od tvůrce Johna Wicka a jen dva dny po uvedení se nám dostalo ujištění, že se dočká i druhé řady. Publikum tedy o Sama Fishera evidentně zájem stále má a fanoušci i po letech věří, že se ke světoznámému agentovi s noktovizorem vrátí ve velkém stylu.
Zatím to ale vypadá, že Ubisoft stále hledá nejen vhodné vedení, ale možná i jasný směr, jak klasiku z roku 2002 přetavit do moderní podoby. Dokud studio nesestaví stabilní tým a neukáže výsledek své práce, nad remakem zůstává viset velký otazník.