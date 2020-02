Vzestup a pád RPG veteránů: Co se stalo s lidmi z BioWare?

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X Switch

- Téma autor: Šárka Tmějová

Studio BioWare letos slaví 25. výročí od založení. Není tomu tak dávno, co mělo mezi milovníky RPG nedostižnou pověst, jíž se ostatní studia snažila vyrovnat. Jenže skvělé herní firmy jsou tvořené konkrétními lidmi, a těch původních už v kanadském studiu moc nezbylo. Víc než zašlou slávu značky se tak možná vyplatí sledovat konkrétní jména a projekty, k nimž se veteráni kdysi věhlasného studia rozhodli vrtnout. Ať už v rámci kariérního postupu, nebo krize středního věku.

Ray Muzyka

Role v BioWare: Spoluzakladatel (1995–2012).

Co dělal před BioWare: Muzyka patří k šestici zakladatelů sestávající z něj, Grega a Marcela Zeschukových, Trenta a Brenta Osterových a Augustina Yipa. Absolvoval medicínu na univerzitě v Albertě, po promoci si se Zeschukem a Yipem vydělávali programováním lékařského softwaru. Jelikož uměli programovat a rádi hráli hry, chtěli si udělat svou vlastní. Voilà, BioWare!

Co dělal v BioWare: Šéfoval studiu, v roce 2008 ho prodal Electronic Arts a stal se generálním manažerem a viceprezidentem EA, potažmo generálním manažerem skupiny a senior viceprezidentem značky BioWare.

Co dělá po BioWare: Je byznysmenem. Po svém odchodu v roce 2012 založil poradenskou společnost TresholdImpact zaměřenou na tzv. impact investing, tedy investice s účelem sociálního či environmentálního rozvoje s finanční návratností. Působí v dalších správních radách různých investičních společností s důrazem na vědu či dostupnou lékařskou péči. Na univerzitě v Albertě se věnuje mentoringu nadějných studentů. Zkrátka samaritán. V roce 2018 dostal od královny Řád Kanady, nejvyšší kanadské civilní vyznamenání.

Mohlo by vás zajímat Co dělají veteráni z BioWare? Píšou knihy, léčí lidi nebo vaří pivo

Greg Zeschuk

Role v BioWare: Spoluzakladatel (1995–2012).

Co dělal před BioWare: Zeschuk patří k šestici zakladatelů sestávající z něj, jeho bratrance Marcela, Trenta a Brenta Osterových, Raye Muzyky a Augustina Yipa. S posledními dvěma jmenovanými absolvoval medicínu na univerzitě v Albertě a programoval lékařský software, což vedlo k založení studia.

Co dělal v BioWare: Šéfoval mu, v roce 2008 ho s Muzykou prodal Electronic Arts a působil v ní jako viceprezident a generální manažer BioWare Austin.

Co dělá po BioWare: Spolu s Muzykou ze studia v roce 2012 odešel a stal se vrchním pivním entuziastou ve svém webovém seriálu The Beer Diaries. Před čtyřmi lety založil vlastní pivovar a pod značkou Blind Enthusiasm teď vaří pivo a provozuje restauraci Biera na Ritchie Market v Edmontonu, kterou doporučuje kdejaký kanadský průvodce po dobrých kuchyních.

Mohlo by vás zajímat Zeschuk a Muzyka opouští BioWare i herní průmysl

Trent Oster

Role v BioWare: Spoluzakladatel, projektový manažer (1995–2009).

Co dělal před BioWare: Studoval IT na University of Saskatchewan v Kanadě.

Co dělal v BioWare: Šéfoval 3D týmu Baldur’s Gate a dohlížel na technologické směřování, především co se týkalo enginů, po celou dobu svého působení.

Co dělá po BioWare: Z šestice zakladatelů je jediným, který dodnes zůstal u her – v roce 2009 založil studio Beamdog, jemuž šéfuje. To stojí za remastery MDK2 a RPG klasik Baldur’s Gate I a II, Icewind Dale, Planescape: Torment a Neverwinter Nights. Momentálně pracuje na online adaptaci druhoválečné deskovky Axis & Allies, která od loňského července běží v předběžném přístupu na Steamu.

Mohlo by vás zajímat Souboj mocností druhé světové války rozhodne multiplayerová bitva v Axis & Allies Online

David Gaider

Role v BioWare: Senior designér (1999–2007), senior scenárista (2007–2016).

Co dělal před BioWare: Provozního hotelu. Hrál dopisovací RPG jako koníček a bavilo ho psát. Jeden z jeho kamarádů mu nabídl juniorskou pozici u BioWare, kterou odmítl, protože byla špatně placená. Síť jeho hotelů koupil nový majitel a Gaidera vyhodil, takže původně odmítnuté místo přijal.

Co dělal v BioWare: Začínal jako designér druhého Baldur’s Gate, přestože před svým příchodem nehrál ani jedničku. Z hlediska designu se podílel na Neverwinter Nights a na KOTORu. Vymyslel prakticky celý svět Dragon Age, pro všechny tři díly významně formoval příběh, dialogy a do univerza zasadil taky trojici knížek a komiksy.

Co dělá po BioWare: V únoru 2016 se coby scenárista připojil k Beamdogu, ale o dva roky později z něj odešel a s Liamem Eslerem spoluzaložil Summerfall Studios. Nedávno vybrali na Figu peníze na první herní muzikál Chorus: An Adventure Musical s hudbou skladatele Austina Wintoryho a Laurou Bailey v hlavní roli.

Mohlo by vás zajímat RPG veteráni představují interaktivní muzikál Chorus

Casey Hudson

Role v BioWare: Grafik, programátor, producent (2000–2014), generální manažer (2017–nyní).

Co dělal před BioWare: Vystudoval mechanické inženýrství na univerzitě v Albertě. Chtěl se stát vojenským pilotem, ale bavilo ho taky umění a programování, takže chtěl dělat něco, v čem by mohl uplatnit všechny své znalosti a zájmy.

Co dělal v BioWare: Z juniorské pozice grafika u MDK2 se přes projektového manažera Star Wars: Knights of the Old Republic vypracoval až na hlavního producenta série Mass Effect.

Co dělal po BioWare: V květnu 2015 si odskočil do Microsoftu, kde do července 2017 cosi kutil jako kreativní šéf v jednom z herních studií v souvislosti s augmentovanou realitou. Po této přestávce se nicméně vrátil do BioWare, aby se stal generálním manažerem, de facto tedy šéfem celého studia. Nepřestává věřit ve vývoj a růst Anthem v příštích letech.

Mohlo by vás zajímat Casey Hudson reaguje na článek Kotaku o vývoji Anthem

Drew Karpyshyn

Role v BioWare: Scenárista (2000–2012, 2015–2018).

Co dělal před BioWare: Po střední škole pracoval jako úvěrový a finanční poradce. Během dopravní nehody přišel o pojízdné auto, takže nemohl pracovat a vrátil se na vysokou školu, kde vystudoval angličtinu. Stal se hlavním designérem pro vlastníky licence D&D, Wizards of the Coast, pro které napsal dvě knížky z prostředí světa Baldur’s Gate.

Co dělal v BioWare: Stál za příběhem a většinou scénáře Star Wars: Knights of the Old Republic, spolupracoval na Jade Empire a druhém Baldur’s Gate. Byl hlavní scenáristou prvních dvou Mass Effectů, podílel se na tvorbě dodatečného obsahu pro Star Wars: The Old Republic. Jeho posledním příspěvkem byl narativní design Anthem.

Co dělá po BioWare: Mezi lety 2012 a 2015 si dal pauzu od BioWare, aby se mohl věnovat práci na volné noze. Během toho napsal knižní trilogii Chaos Born. V březnu 2018 opět odešel, tentokrát patrně nadobro. Nyní spolupracuje na tvorbě sci-fi komiksu, do května 2019 coby scenárista působil ve FoxNext Games, kteří pracují na herním Avatarovi. Od té doby je narativním šéfem nedávno oficiálně otevřeného studia Archetype Entertainment v Austinu, kde není zdaleka jediným veteránem z BioWare.

Mohlo by vás zajímat „Odešel jsem z BioWare, protože se změnilo v korporát,“ říká scenárista Mass Effectu

James Ohlen

Role v BioWare: Šéf designérů a scenáristů (1996–2006), šéf vývoje a viceprezident designu (2006–2018).

Co dělal před BioWare: Provozoval obchod s komiksy a organizoval dlouhé seance Dungeons & Dragons. Byl tak dobrým vypravěčem, že se na ně čekalo v pořadníku, což Zeschuka s Muzykou zaujalo a do firmy ho nabrali kvůli jeho znalostem pravidel D&D.

Co dělal v BioWare: Začínal jako tester Shattered Steel, u prvního Baldur’s Gate už byl hlavním designérem, což mu vydrželo i pro další tituly založené na pravidlech D&D. Skoro deset let řídil tým scenáristů a designérů. V roce 2006 se přestěhoval do Austinu v Texasu, kde působil jako jeden ze šéfů nové pobočky, z jejíž dílny pochází Star Wars: The Old Republic.

Co dělá po BioWare: Po 22 letech ve firmě odešel a otevřel si vlastní vydavatelství Arcanum Worlds, aby se mohl věnovat své celoživotní vášni pro Dračí doupě. Jeho první publikací je knížka scénářů Odyssey of the Dragonlords, na níž spolupracoval s dalším z bývalých kreativců z BioWare, Jessem Skyem.

Zároveň loni v květnu založil studio Archetype Entertainment, jehož generálním manažerem je Chad Robertson, s nímž šéfoval austinské pobočce BioWare a který musel po vydání Anthem coby komunitní manažer hasit jeho největší průšvihy. Pod taktovkou Wizards of the Coast plánují vytvořit vysokorozpočtové RPG.

Aaryn Flynn

Role v BioWare: Programátor (2000–2008), šéf technologií (2008), generální manažer (2009–2017).

Co dělal před BioWare: Vystudoval IT a ekonomii na Univerzitě v Albertě.

Co dělal v BioWare: Hned po škole dostal místo programátora. Prošel mu pod rukama kód většiny her, které BioWare stvořilo mezi lety 2000 až 2011, od Baldur’s Gate 2 po Mass Effect 2. Po odprodeji studia do rukou Electronic Arts se jeho role nicméně zásadně proměnila – Muzyka a Zeschuk museli dohlížet i na jiná studia, šéfem provozu se tedy stal on a po vydání Dragon Age: Origins se stal generálním manažerem pobočky v Edmontonu. O rok později k tomu přibral i montréalský tým, v roce 2015 se pak všechny tři pobočky sjednotily pod jedno vedení s Flynnem coby hlavou studia. Z funkce odešel pár měsíců po negativně kriticky přijatém Mass Effectu: Andromeda, nahradil ho Casey Hudson.

Co dělá po BioWare: Je investorem v technologickém startupu předvádějícím byty a domy ve virtuální realitě. V srpnu 2018 nastoupil na pozici generálního manažera edmontonské pobočky britského startupu Improbable. Společnost vyvíjí platformu SpatialOS, která herním vývojářům pomáhá simulovat obří světy za pomoci kombinace stovek enginů a využitím cloudového řešení.

Mohlo by vás zajímat "Otec" Mass Effectu Casey Hudson opět povede BioWare – dosavadní šéf Aaryn Flynn studio opouští

Mike Laidlaw

Role v BioWare: Scenárista (2003–2008), designér (2008–2011), kreativní ředitel (2009–2017).

Co dělal před BioWare: Studoval angličtinu na Univerzitě v Západním Ontariu. Byl obchodníkem v call centru, tři roky přitom psal jako vedlejšák herní recenze pro web The Adrenaline Vault.

Co dělal v BioWare: Začínal na pozici hlavního scenáristy pro Jade Empire, jeho největším projektem v BioWare ale byla série Dragon Age. Postaral se o design prvních dvou dílů, na Inquisition se podílel z pohledu kreativního řízení projektu.

Co dělá po BioWare: V listopadu 2018 nastoupil na místo kreativního ředitele v quebeckém Ubisoftu, kde vydržel do února letošního roku a pracoval na zatím neoznámené hře. Jinak od svého odchodu působí jako kreativní konzultant na volné noze.

Mohlo by vás zajímat Veterán BioWare Mike Laidlaw odchází z Ubisoftu

Ben Irving

Role v BioWare: Manažer vydávání a vývoje (2011–2014), šéfproducent (2015–2019).

Co dělal před BioWare: Studoval marketing, IT a ekonomii na univerzitě v Sydney, poté byl manažerem několika internetových obchodů.

Co dělal v BioWare: Kvůli práci se přestěhoval z Austrálie do Texasu. Začínal na pozici manažera vydávání Star Wars: The Old Republic, v podstatě se tedy staral o to, aby všichni kreativci dodržovali nastavené deadliny. Irving působil výhradně v austinské pobočce BioWare, postupem času se stal hlavním producentem expanzí pro SW:TOR a posléze i šéfem vývoje Anthem ve fázi po restartu. Půl roku po vydání z firmy odešel. Zlí jazykové tvrdí, že ke hrám nechová příliš velkou vášeň a je každým coulem manažer, který se z Anthem i The Old Republic snažil udělat dojnou krávu na peníze.

Co dělá po BioWare: Těžko říct! Irving po odchodu z BioWare zůstal v Austinu, kde sídlí pobočky Blizzardu, EA nebo Amazon Lumberyard, ale i spousta menších nezávislých a experimentálních studií. Své nové zaměstnání nicméně zatím tají.