„Odešel jsem z BioWare, protože se změnilo v korporát,“ říká scenárista Mass Effectu

- Téma autor: Šárka Tmějová

Z původního týmu kanadského studia zaměřeného na RPG už nezbyla ani ta kostřička. Drew Karpyshyn v BioWare působil od roku 2000, podílel se na dialozích Star Wars: Knights of the Old Republic a napsal většinu scénáře k Mass Effectu včetně doprovodných knížek. Nyní se přidává ke svým bývalým kolegům v nově otevřeném Archetype Entertainment a při té příležitosti se trochu rozpovídal, proč se mu v jeho bývalém zaměstnání už nelíbilo.

Archetype Entertainment otevřely loni v květnu dvě vůdčí postavy austinského BioWare, James Ohlen a Chad Robertson. Ti se spřátelili během vývoje Star Wars: The Old Republic a minulý měsíc oznámili, že spolu s vydavatelem Wizards of the Coast plánují rozjet vývoj velkého sci-fi RPG se zaměřením na příběh. A právě s příběhem jim má pomoct Drew Karpyshyn, který má zkušenost primárně s… velkými sci-fi RPG zaměřenými na příběh. V tomhle žánru asi vyšší laťka než Mass Effect a KOTOR neexistuje.

Karpyshyn se k okolnostem svých pracovních odchodů a příchodů vyjádřil na svém blogu: „Stávám se hlavním scenáristou Archetype Entertainment. Založil ho James Ohlen – kreativní génius hitů od BioWare jako Baldur’s Gate, KOTOR a Dragon Age. Nové herní studio Archetype vzniklo pod záštitou Wizards of the Coast a takhle moc jsem se do práce už hodně dlouho netěšil. Spolupráce s WotC mě vždycky bavila; dokonce vydávali mou první knihu!“

Zároveň se v blogovém příspěvku dotýká tématu, jak rychle se z vysněné práce může stát pěkná otrava. Pozice v BioWare pro něj zpočátku prací snů skutečně byla, protože šlo o skupinu nadšených, talentovaných lidí tvořících epické hry. Což se ovšem změnilo s tím, jak studio rostlo a bylo úspěšné – a dost možná také s tím, že ho v roce 2007 koupila společnost Electronic Arts.

„Stal se z nás korporát. Měli jsme míň možností tvořit to, co jsme milovali. Týmy byly nucené dělat hry podle toho, co podle průzkumů chtěl trh, a ne dle svých kreativních instinktů a vášní. Moje práce snů byla už jen práce, ztratil jsem zápal a nadšení, které jsem měl dřív,“ napsal Karpyshyn s tím, že mu jeho rané dny v Archetype připomínají právě dřevní doby u BioWare.

A i proto si prý uvědomuje očekávání s tím spojená. Jelikož se 20 let podílel na tvorbě her, které se staly legendami žánru klasických RPG, klade na sebe poměrně velké nároky, ale je v tomto směru optimistou: „Věřím, že v Archetype máme potřebný talent i příležitosti vytvořit něco obdobně skvělého.“