Wizards of the Coast oznamují příběhové RPG vyvíjené veterány z BioWare

- Oznámení autor: Jan Slavík

Nebylo by se čemu divit, kdyby se u vás jméno Archetype Entertainment setkalo pouze s prázdnými pohledy bez odezvy. Jedná se totiž o poměrně čerstvě založené studio, které zatím nevydalo žádnou hru. Když ale dodáme, že v něm pracují bývalí zaměstnanci BioWare a že parta pod vydavatelskou taktovkou Wizards of the Coast plánuje velké RPG, už si to pozornost zaslouží.

Není to tak, že by snad ve WotC zlákali na chřestění měšce pár uklízeček s vrátným a pak se oháněli, jak mají lidi z BioWare. Ne, lídrem studia je James Ohlen, který šéfoval kreativnímu vývoji takových titulů, jakými jsou Baldur's Gate 1 a 2, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins či Star Wars: The Old Republic.

Ohlen opustil BioWare před rokem a půl a namísto práce v herním průmyslu se chtěl věnovat psaní a vydávání knih, ale když vloni v dubnu přišla nabídka, najednou z vyhoření nebylo nic. Událost okomentoval následovně: „Nečekal jsem, že se k hernímu průmyslu vrátím takhle brzy, ale práce s Wizards je životní příležitost. Sdílíme lásku k RPG, budování světů a interaktivním příběhům, a tudíž se k sobě dokonale hodíme.“

Jeho pravá ruka v novém týmu je Chad Robertson, který před odchodem z BioWare také pracoval na Star Wars: The Old Republic a pak fungoval jako komunitní manažer pro Anthem. Takže opravdu žádní podržtaškové.

A co to bude? Zase Forgotten Realms? Nebo něco z Magic: The Gathering? Samá voda! Má jít o multiplatformní hru na hrdiny zasazenou do nového sci-fi univerza se silným zaměřením na příběh. Takže veteráni se zkušenostmi se sci-fi a RPG dělají... sci-fi RPG. To zní přeci jen o něco lépe než je nutit patlat looter shootery.

Nic bližšího o chystaném projektu zatím nevíme, ale ono se není čemu divit. Vývoj bude nejspíš ve velmi rané fázi a ani samotné studio nejspíš ještě nemá úplně finální podobu – na oficiálních stránkách probíhá nábor kolegů na docela slušný seznam pozic.