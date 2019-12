Magic: Legends je akční MMORPG ze světa známých kartiček. Oznámena byla i nová edice

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Václav Pecháček

To by byla paráda, stát se mocným čarodějem, který může lusknutím prstu cestovat mezi dimenzemi. Chvíli si pobude v pohádkovém světě, kde udatní rytíři hubí draky, pak se přesune do města pokrývajícího celou planetu, nakonec si třeba bezstarostně zablbne v nekonečné exterminační válce na druhém konci multiverza. Takový zážitek by vám mohlo nabídnout akční MMORPG Magic: Legends ze světa známé karetní hry Magic: The Gathering.

Magic: Legends

Wizards of the Coast do toho v poslední době docela šlapou. Nedávno vydali excelentní karetní adaptaci Magic: The Gathering Arena, která, jak se dozvíte v mé recenzi, rozhodně stojí za vyzkoušení. A teď cílí i na hráče, kterým jsou kartičky ukradené, protože Magic: Legends působí jako plnokrevné MMO a stojí za ním zkušený tým.

O vývoj se postarají lidé ze studia Perfect World a jejich podřízení z Cryptic Studios, kteří už stačili stvořit Star Trek Online, Neverwinter nebo City of Heroes. Technické zpracování masivně multiplayerového RPG by tedy měli mít v malíku – teď už jen správně adaptovat fascinující svět Magiců.

Každopádně se stanete planeswalkerem, tedy mocným čarodějem či válečníkem, který se umí podle vůle přesouvat napříč multivesmírem. Někteří planeswalkeři používají výhradně destruktivní elementální magii, jiní si raději vyvolávají pomocníčky, další prostě popadnou očarovaný meč a rázem vám useknou hlavu, ostatní se třeba sami umí měnit na draky či jiná monstra.

Planeswalkerů je zkrátka ohromné množství druhů a bylo by krásné, kdyby se tahle variabilita nějak promítla do výběru třídy. Představte si, že byste si mohli skutečně od píky vytvořit svého naprosto unikátního čaroděje a pak s ním cestovat všude možně…

Ale to předbíhám, poněvadž Magic: Legends zatím ani nemá datum vydání. Na stránkách se píše jen Coming Soon. Zato se tam můžete přihlásit do chystané bety, kde si nejhorlivější zájemci budou moct chystanou hru vyzkoušet. Mimochodem, měla by být free-to-play.

Theros Beyond Death

Další důležitou novinkou ze světa Magic: The Gathering je oznámení detailů o nové karetní edici, Theros Beyond Death. Veteráni již vědí, že se vracíme zpátky do starým Řeckem inspirovaného světa Theros, kde vládnou bohové a za svou čest se bijí mocní hrdinové.

Ze setu zatím bylo oficiálně oznámeno jen pár karet (a několik dalších si můžete prohlédnout v neoficiálním spoileru), ale už víme, kolem jakých nových mechanik se edice bude točit.

Zaprvé je tady Escape, která vám umožní vracet příšery z hrobu zpátky na bojiště výměnou za exilování jiných karet z téhož graveyardu. Šikovná schopnost pro všechny, kdo jsou schopní do vlastního hrobu rychle nacpat velké množství karet.

Dále tu máme návrat staré dobré Devotion – čím víc karet od nějaké barvy hrajete, tím jsou příšery či zaklínadla s touto schopností mocnější a mocnější. To se týká i bohů, kteří se v této edici pochopitelně vracejí na scénu.

No a nakonec tu je Constellation, což je velice jednoduchý koncept – kdykoliv vyložíte nějaký enchantment, něco se stane. Něco pozitivního. Takže zkrátka vykládejte hodně enchantmentů. K tomu vám pomůže i návrat Ság, karetního typu, který zazářil v setu Dominaria.

Na vydání nové edice si ještě počkáte déle než měsíc, ale už teď si můžete některé nové karty vyzkoušet v Areně. Tam právě probíhá preview event, kde se mezi sebou utkají dvě planeswalkerky – Ashiok a Elspeth. Do jejich předpřipravených balíčků jsou navíc přimíchané některé nejmocnější karty v historii Magiců, včetně legendárního (a směšně, neuvěřitelně silného) Black Lotusu.