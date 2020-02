Veterán BioWare Mike Laidlaw odchází z Ubisoftu

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X MAC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox

- Byznys autor: Šárka Tmějová

Sotva se Mike Laidlaw v quebeckém Ubisoftu ohřál, už z něj odchází. Na svém Twitteru oznámil, že 31. leden pro něj byl posledním dnem ve firmě, kde pracoval na blíže nespecifikovaném projektu, který pro něj ale před rokem byl dostatečnou motivací se přestěhovat přes polovinu kontinentu. Předtím se proslavil zejména svou prací na sérii Dragon Age.

Odchod z Ubisoftu Quebec oznámil před víkendem na svém Twitteru s tím, že zatím neví, kam jeho kroky povedou teď. Jediný momentálně oznámený quebecký projekt je mytologické RPG Gods & Monsters, které se spolu s dalšími hrami od Ubisoftu dočkalo odkladu na další fiskální rok začínající dubnem. Laidlaw nicméně ve firmě působil jako kreativní šéf jiné, zatím neoznámené hry.

Jeho odchod může částečně souviset s restrukturalizací, jíž firma momentálně prochází v souvislosti s mizernými prodejními výsledky Ghost Recon Breakpoint a The Division 2. Ta způsobila nejen vlnu odkladů, podle šéfa Ubisoftu Yvese Guillemota by se navíc měl diverzifikovat celý tým editorů a mezi daty vydání by měly být větší mezery, aby si jejich hry navzájem nevyžíraly hráčské základny.

Jedna tři roky vyvíjená hra měla být v prosinci dokonce zrušena, což se ale týkalo týmu Ubisoftu Montréal, nikoliv Quebecu, navíc nikdo z něj nebyl propuštěn. Laidlaw tedy podle všeho odchází dobrovolně – ať už pro něj práce na neoznámené hře skončily, nebo z jiných důvodů.

Před svým příchodem do Ubisoftu strávil Mike Laidlaw 15 let v BioWare. Nejprve jako hlavní scenárista pro Jade Empire, poté jako hlavní designér Dragon Age: Origins a kreativní šéf dvojky a Inquisition. Ze studia odešel v říjnu 2017, aby chvíli pracoval jako kreativní konzultant na volné noze, než se v prosinci 2018 přemístil do Quebecu.

Co se Ubisoftu týká, mezi dubnem 2020 a březnem 2021 by měl stihnout vydat Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine a již zmíněné Gods & Monsters. Zároveň stále pracuje na Beyond Good & Evil 2 a pirátském Skull and Bones, opakovaně se spekuluje také o vikinském Assassin’s Creed.