May the Force... Přehled všech oznámených Star Wars her

18. 2. 2022 18:00 | Téma | autor: Jakub Žežule

Hvězdné války představují popkulturní značku, které se popularitou dokáže vyrovnat jen máloco. Po dlouhotrvajícím období, kdy mohlo s tímhle klenotem v herním prostředí pracovat pouze vydavatelství Electronic Arts, začala pro Star Wars nová éra.

Ta odstartovala v lednu minulého roku, kdy herní branži rozhýbalo zásadní oznámení: Společnost Lucasfilm spadající pod Disney oznámila vzkříšení značky Lucasfilm Games, která však dnes už neoznačuje vývojářské studio, nýbrž funguje jako brand spojující herní tituly připravované rozdílnými vydavateli a studii, jimž se Lucasfilm rozhodne udělit licenci.

Tím se protrhla hráz. Došlo k oznámení celé řady titulů z předaleké galaxie, z nichž toho o některých víme víc, o jiných míň – a některé známe opravdu velice důvěrně, protože jde o vyložené legendy.

Pro úplnost dodejme, že kromě následujícího výčtu her ze světa Star Wars produkce Lucasfilm Games zahrnuje i novinku na motivy Indiana Jonese, kterou momentálně připravují tvůrci posledních Wolfensteinů ze studia MachineGames.

Star Wars: Hunters

Studio: Zynga

Ačkoliv v některých státech už mobilní free-to-play titul Star Wars: Hunters zkušebně vyšel na konci loňského roku, ostré vydání zahrnující vedle mobilních zařízení i Nintendo Switch je naplánováno až na letošek. Hunters jsou zasazeni do doby po pádu Impéria a jedná se o multiplayerovou arénovou akci, kde proti sobě nastupují dva čtyřčlenné týmy. Hero shooter se známými postavami ale v tomto případě nečekejte, Zynga místo toho ve své novince klade důraz na nové postavy, které si pomocí kosmetických doplňků můžete upravovat podle libosti.

Star Wars: Hunters budou zdarma ke stažení na Nintendu Switch a zařízeních s iOS i Androidem v průběhu letošního roku. Titul bude samozřejmě obsahovat mikrotransakce.

zdroj: Foto: Lucasfilm

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Studio: TT Games

Úmysl vydat mamutí LEGO projekt Star Wars: The Skywalker Saga byl poprvé oznámen už v roce 2019, vzhledem k vysokým ambicím a náročnému vývoji se však projekt povážlivě protáhl. Práce na hře začaly na konci roku 2017 a původní záměr byl stihnout vydání v říjnu 2020.

Jak už název napovídá, jediný titul zpracovává události všech devíti filmů – a projít ho můžete jak sólo, tak ve dvou lidech. Oproti předchozím hrám má být překopáno ovládání a vylepšeny souboje i přestřelky. The Skywalker Saga má nabídnout 300 (!) hratelných postav.

Řada hráčů má tendence LEGO hry podceňovat, ty však vynikají nenáročnou, a přesto solidní hratelností. Jejich největší devizou je roztomilý humor, který dokáže důvěrně známé příběhy a klíčové události z filmů podat překvapivým a parodickým způsobem. Tahákem je i zmíněná možnost gaučové kooperace, díky níž budete moci projít všech devět filmů s kamarádem.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga vyjde 5. dubna 2022 na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X|S i Nintendu Switch.

zdroj: Foto: Lucasfilm

Pokračování Jedi: Fallen Order

Studio: Respawn Entertainment

Jedi: Fallen Order z roku 2019 představoval pro mnoho fanoušků splněný sen. Žadonění o novou singleplayerovou hru z prostředí Hvězdných válek, která by byla orientovaná ryze na příběh, bylo po lapáliích se značkou Battlefront v EA konečně vyslyšeno. Vydavatel se rozhodl pověřit náročným úkolem zkušené studio stojící za značkami jako Titanfall anebo Apex Legends. Ke kormidlu vývoje se postavil vedoucí vývojář God of War 3 Stig Asmussen.

V Jedi: Fallen Order se hráč vtělil do role Cala Kestise, který se během temného období mezi třetí a čtvrtou epizodou snažil najít a ochránit budoucí pokolení Jediů. Otevřenější struktura hry a důraz na průzkum a větší svobodu hráče nejvíce připomínala poslední Tomb Raidery, zatímco soubojový systém v principech napodobil spíš samurajské Sekiro, byť obtížnost jste si ve Fallen Order mohli navolit podle libosti.

Fallen Order nechválili pouze kritici, Kestisova cesta napříč galaxií byla úspěšná i komerčně, tudíž v lednu ohlášené pokračování z „Jedi série“ vlastně nikoho nepřekvapilo. Od druhého dílu se dá očekávat vylepšení všeho, co fungovalo minule, a samozřejmě pokračování Calova příběhu. Bude zajímavé sledovat, zda třeba narazíme na další postavy z filmů.

Datum vydání sice zatím oficiálně neznáme, ale realistickým odhadem je rok 2023.

zdroj: Foto: Lucasfilm

Zatím nepojmenovaná střílečka od Respawnu

Studio: Respawn Entertainment

Ohlášení dalšího projektu od Respawnu překvapilo daleko víc než nástupce Jedi: Fallen Order. Druhý tým v rámci stejného studia paralelně vyvíjí tradiční střílečku z pohledu z vlastních očí, a že Respawn tomuto žánru rozumí, víme díky značkám Titanfall a Apex Legends. Vývoj střílečky z prostředí Hvězdných válek vede Peter Hirschmann, který v minulosti působil jako výkonný producent Star Wars Battlefront (těch původních, z éry PlayStationu 2).

V případě tohoto projektu je namístě jistá opatrnost. Jakkoliv nálepka autorů Titanfallu a Apex Legends vzbuzuje respekt, právě Hirschmannova skupina má za sebou i nepříliš kladně přijatý Medal of Honor: Above and Beyond pro VR headsety. Existují proto obavy, zda tým nepředstavuje v rámci Respawnu pomyslné „béčko“. Část zaměstnanců Respawnu navíc od dob Titanfallu přešla zpět do Infinity Ward připravovat Modern Warfare.

Na druhou stranu, minimálně obavy z VR jsou v případě nadcházejícího Star Wars projektu liché, jelikož tato novinka má být určena čistě pro tradiční platformy.

Strategie od veteránů sérií Civilization a XCOM

Studio: Bit Reactor & Respawn Entertainment

Respawn se bude zároveň podílet na přípravě strategické novinky, jejíž vývoj si vzalo na starosti nové nezávislé studio Bit Reactor – to založili veteráni z Firaxis Games. Mohou se pochlubit bohatými zkušenostmi z vývoje značek jako XCOM, Civilization, Alpha Centauri anebo Pirates!. Zatímco Bit Reactor bude novou strategii vyvíjet, Respawn si vezme na starosti produkci.

V oficiálním oznámení spolupráce Respawnu s Lucasfilm Games stojí, že za všechny tři nadcházející projekty bude zodpovědný šéf a zakladatel Respawnu Vince Zampella, který má zároveň coby jeden z manažerů Ripple Effect Studios (bývalé DICE LA) za úkol resuscitovat značku Battlefield. EA zkušenému veteránovi a jednomu ze stvořitelů série Call of Duty: Modern Warfare evidentně velmi věří a sám Zampella bude mít následující roky rozhodně dost práce.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Studio: Aspyr

Oznámení remaku kultovního RPG, které má většina hráčů zafixované prostě jako KOTOR, provázelo nadšení. Hra byla odhalena na streamu Playstation Showcase v září 2021, vedle potvrzené PC verze si Sony zajistilo práva na konzolovou exkluzivitu. Je však velmi pravděpodobné, že hra časem vyjde i na Xbox. Je to vlastně trochu paradoxní situace, protože původní KOTOR z roku 2003 debutoval právě na původním Xboxu a na PlayStation se série nikdy nepodívala.

Studio Aspyr v posledních letech portovalo na moderní konzole řadu klasik, mezi jinými Jedi Outcast, Jedi Academy, Republic Commando i samotný KOTOR. Remake však představuje mnohonásobně ambicióznější projekt, a studio proto podle svých slov najalo řadu veteránů, kteří v minulosti pracovali na RPG i na originálu od Bioware. Až čas ukáže, zda si tým neukousl příliš velké sousto.

Oficiální datum vydání neznáme. Podle insidera by remake KOTORu mohl vyjít už v roce 2023, posunutí je ovšem u takto velkého projektu rozhodně na stole.

Otevřený svět od Ubisoftu

Studio: Massive Entertainment

Studio Massive Entertainment, pracující pod hlavičkou Ubisoftu a podepsané pod oběma díly openworldové postapokalytické online akce The Division, v lednu 2021 oznámilo plány na novinku ze světa Hvězdných válek. Od té doby jsme se však dozvěděli pouze tolik, že ve hře budou ovladatelná vozidla.

Zaměstnanci Disney studiu nabídli licenci, když viděli průběžné výsledky práce stejného týmu na novince Avatar: Frontiers of Pandora. Ta by měla podle plánu vyjít ještě letos, tedy stejně jako pokračování filmového Avatara. Je tak naprosto zřejmé, který projekt má momentálně v Massive prioritu. Jelikož neznáme ani název jejich připravované Star Wars hry, je jasné, že si na její vydání ještě několik let počkáme.

Studio: Quantic Dream

Star Wars: Eclipse od studia zodpovědného za herně-filmové tituly jako Detroit: Become Human, Heavy Rain, Fahrenheit a Beyond: Two Souls vzbudilo parádním trailerem zájem publika i na tak nabité akci, jakou byly loňské Game Awards. Eclipse má být zasazena do éry Vrcholné republiky, která představuje zlatou éru Jediů.

Asi největším překvapením je skutečnost, že novinka není typem hry, na jaký jsme od Quantic Dream zvyklí. I tentokrát sice půjde o příběhový titul, avšak žánrově má jít o akční adventuru v otevřeném světě. Z předešlých her od Quantic Dream si Star Wars: Eclipse podrží nelineární příběh a několik hratelných postav. Podle insiderů se v tuto chvíli údajně počítá i s nějakou blíže nespecifikovanou implementací multiplayeru.

Takový posun si samozřejmě vyžaduje značný přísun zaměstnanců plus nové a optimalizované technologie, což práce na hře zrovna neurychluje. Podle neoficiálních zdrojů nemáme Eclipse čekat dříve než v roce 2026, nebo dokonce 2027. V poslední době se vyrojily i spekulace o tom, že Quantic Dream do té doby hodlá vydat ještě humornou fantasy ve svém tradičním filmovém stylu.

zdroj: Foto: Lucasfilm