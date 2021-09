Spekulovaný remake Star Wars: Knights of the Old Republic byl konečně oznámen

9. 9. 2021 22:28 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak se nám ty drby konečně potvrdily. Zprávy o remaku milovaného KOTORu se začaly častěji objevovat od loňského roku a velkým vodítkem bylo i letošní odkoupení studia Aspyr molochem Embracer Group. Aspyr se v minulosti postaral o port KOTORu na jiné platformy a právě jemu připadl nelehký úkol. Sony se rozhodla otevřít svou show věnovanou hrám pro PlayStation 5 oficiálním oznámení remaku jedné z nejlepších Star Wars her vůbec.

Kratičký teaser nám toho ale mnoho neprozrazuje. V temnotě zahalená postava zažehne svůj světelný meč, aby se nám následně ukázala její tvář, respektive maska prozrazující, že jde o Darth Revana. Pak už se objeví jen logo hlásají Star Wars: Knights of the Old Republic Remake.

V samotném závěru dostáváme ještě větičku „Legenda přepracovaná pro PS5“. Těžko říct, jestli je tím myšleno, že půjde o exkluzivitu PlayStationu 5. Ale vzhledem k tomu, že chybí tradiční obrazovka hlásající „Only On PlayStation“, tak naděje dalších platforem stále žije. V tuto chvíli ale neznáme nic jiného, ani přibližné datum vydání. Doufejme, že další informace na sebe nenechají čekat příliš dlouho.