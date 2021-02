Nový KOTOR možná vzniká ve včera koupeném studiu Aspyr

4. 2. 2021 13:12 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Teď se pohodlně usaďte, uvolněte a připusťte si, že vás zajímají drby. V tomto článku totiž zazní jen minimum informací oficiálně potvrzujících existenci vývoje nové hry, která by mohla být dalším dílem, remakem či reimaginací starých dobrých Star Wars: Knights of the Old Republic. Místo toho se podíváme na zvěsti, které kolují internetem a které by s trochou štěstí mohly být pravdivé.

Spekulace o chystaném remaku prvního KOTORu se objevila loni 24. ledna a tento článek vám budiž důkazem. Člověk, který s ní přišel, rovnou přiznal, že stejnou spekulaci ventiloval už v roce 2015 a nepotvrdila se, ale loni se opíral o úspěch Star Wars Jedi: Fallen Order, který způsobil, že v EA znovu získali víru v tuto značku a chtěli do ní zase začít šlapat.

Jen pár dní nato se vynořil známý investigativní novinář Jason Schreier, který sice s pomocí svých zdrojů „potvrdil“, že se něco chystá, ale zároveň napsal, že na tom nedělá EA ani BioWare. Tehdy se taková informace jevila jako scestná, když EA měla jako jediná práva na značku Star Wars, ale to se před pár týdny změnilo s příchodem oživeného Lucasfilm Games, které značku uvolnilo komukoliv a skočili po ní například v Ubisoftu.

Ten ovšem není předmětem nových spekulací. Komunita se zaměřila na studio Aspyr, které bylo ještě před pár dny celkem neznámé. Aspyr totiž nevyvíjí vlastní hry, ale především portuje existující tituly na zařízení s operačními systémy Mac a iOS.

V jeho obsáhlém portfoliu mimo jiné najdete i port původních Star Wars: Knights of the Old Republic, což je pro spekulanty prvním vodítkem, že právě Aspyr pracuje na nové hře, ať už skutečném pokračování, či remaku nebo reimaginaci. Druhým náznakem je například to, že Aspyr měl přetahovat zaměstnance BioWare.

Ptáte se, proč se vůbec uvažuje o tom, že by specialisté na portování dělali vlastní hru? Je to už totiž oficiálně potvrzené. Jednak samotné studio Aspyr má otevřené pozice pro „chystanou AAA RPG hru“, jednak nám něco prozradila společnost Embracer Group, která Aspyr včera koupila.

„Aspyr má momentálně ve vývoji několik her včetně jednoho hlavního běžícího projektu s rozpočtem zhruba 1,5 miliardy korun, od kterého očekáváme, že bude velmi důležitým pro celou naši skupinu,“ stojí v tiskové zprávě a šéf Embracer Group Lars Wingefors později v konferenčním hovoru prozradil, že jde o hru podle licence.

Diskutéři na ResetEra si dali dvě a dvě dohromady a usoudili, že to musí být rok spekulovaný KOTOR. A když se v téže diskuzi objevil i Jason Schreier se svými kryptickými zprávami, všichni se shodli, že to asi skutečně bude pravda.

Pro své vlastní dobro berte drby a nepodložené zprávy s rezervou, ale rozhodně nepřestávejte snít. I když, kdo ví, jak by vůbec vypadalo obrovské RPG ze světa Star Wars od studia, které dosud hry pouze portovalo…