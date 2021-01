Tvůrci The Division 2 promluvili o chystaných Star Wars i Avatarovi

14. 1. 2021 15:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud jste včera nesledovali herní novinky, pak vám mohlo utéct oznámení nové hry ze světa Star Wars, na které dělají tvůrci The Division 2 pod vedením Ubisoftu. Moc jsme se toho ale nedozvěděli, a tak musíme vyzobat drobečky z nového rozhovoru.

V něm si šéf Ubisoftu Yves Guillemot pochvaluje započetí spolupráce s Disney a Lucasfilm Games, která má být dlouhodobá, takže nás pravděpodobně čekají další hry tohoto vydavatele se značkami od Lucasfilmu a/nebo Disney.

Tvůrčí ředitel Julian Gerighty se zase nechal slyšet, že jejich příběhová Star Wars hra v otevřeném světě je pro studio velkým odklonem od The Division. Takže nepůjde o další looter shooter? „Máme radost, že můžeme vytvořit něco zcela jiného než to, co jsme dělali doteď, a čím nastavíme laťku celému hernímu průmysl,“ říká sebevědomý Gerighty.

Dále prozradil, že se hra bude odehrávat v převážně novém zasazení a bude sledovat osudy úplně nových postav: „Chceme pozvat hráče na dobrodružství, které v tomto milovaném univerzu ještě nikdy nezažili.“ Nicméně se nehodlají nijak moc odklánět od všem tolik známých kulis: „Chceme vzít to, co je o Star Wars známé a co lidmi rezonuje a odvyprávět s tím příběhy nových postav, které mají své vlastní motivy.“ Hra prý bude mít co nabídnout jak zarytým fanouškům Hvězdných válek, tak úplným nováčkům.

Nakonec byl výkonný ředitel David Polfeldt dotázán, jak práce na dvou známých značkách zároveň zapadá do portfolia Ubisoftu, přičemž těmi značkami jsou myšleny Star Wars a Avatar. Také už jste na Avatara zapomněli? O tomto tajemném projektu od studia Massive Entertainment jsme naposledy psali koncem roku 2019 a on kupodivu ještě není zrušený.

Polfeldt k němu sice neposkytl žádné nové informace, ale zároveň jeho existenci nepopřel, ba naopak: „Soustředíme se na projekty, které posouvají hranice otevřených světů a pohlcení hráče. Toto směřování je jako dělané pro bohatá univerza Avatara a Star Wars.“ Takže až se bude blížit datum premiéry filmu Avatar 2, bude načase vyhlížet i vydání jeho herní adaptace. Snad se někdy dočkáme...