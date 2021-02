Gearbox po 22 letech přichází o samostatnost. Teď už patří pod Embracer Group

3. 2. 2021 10:39 | Byznys | autor: Patrik Hajda

16. února tomu bude přesně 22 let od založení studia Gearbox Software, které se zprvu sice profilovalo spíš jako pomocné studio tvořící rozšíření pro Half-Life a portující mnoho her na nové platformy, ale časem se ustálilo jako tým schopný tvořit vlastní, velké a dodnes populární hry. Mezi jejich nejslavnější značky patří Brothers in Arms a Borderlands, ale přivlastnili si práva i na Duke Nukem a Homeworld.

Nyní se začne psát další kapitola tohoto texaského studia, které nově spadá pod Embracer Group (dříve THQ Nordic AB). Na struktuře firmy by se nemělo nic měnit, nadále ji povede její zakladatel Randy Pitchford ze své stávající kanceláře. Ale je jasné, že si pořádně namastí kapsu.

Embracer Group za Gearbox zaplatí 7,8 miliardy korun, 4 miliardy v penězích a zbytek v podobě nově vydaných akcií společnosti Embracer Group. Celkem si ale Gearbox může přijít ještě na dalších 21,8 miliardy korun (z toho třetinu v akciích), pokud v následujících šesti letech docílí požadovaných výsledků.

Z tiskové zprávy se zároveň dozvídáme, jak si Gearbox Software vedl v uplynulých dvou letech. Podle Embracer Group činily tržby studia za kalendářní rok 2019 celkem 2,7 miliardy korun a za prvních 9 měsíců loňského roku 2,65 miliardy korun. Za tato čísla může zejména série Borderlands, jejíž tři díly s jednou odbočkou dohromady prodaly přes 60 milionů kusů, zatímco série Brothers in Arms má na kontě jen 10 milionů.

Gearbox ale není jedinou firmou, kterou si společnost Embracer Group v noci na dnešek přivlastnila. Druhou „obětí“ se stali vývojáři mobilních her Easybrain, za něž Embracer Group vysolila 13,8 miliardy a udělala z nich třetího největšího podílníka v celé společnosti. Easybrain má na trhu 15 her s 12 miliony denně aktivních uživatelů a víc než 750 miliony stažení svých her.

No a pak je tu ještě třetí akvizice společnosti Aspyr Media v hodnotě 2,15 miliardy korun. Aspyr Media je především vydavatelství soustředící se na portování her na operační systém Mac. Embracer Group si od těchto tří akvizic slibuje do konce března roku 2022 nárůst v příjmech mezi 9,2 a 11,8 miliardami korun.

Pokud vás zajímá víc, můžete se podívat na tiskové konference na YouTube – ta o akvizici Easybrain již proběhla, další o akvizici Aspyr Media proběhne ve 12:00 a o Gearboxu ve 13:30.