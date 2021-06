Ubisoft dělá na velké hře ze světa Star Wars díky Avatarovi

17. 6. 2021 14:07 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Není to zas tak dávno, kdy nás překvapilo oznámení nové, velké, openworldové hry ze světa Star Wars, která byla svěřená do rukou Ubisoftu po mnoha letech exkluzivity této značky u Electronic Arts. A ještě méně času nás dělí od představení velmi dlouho vyvíjené, velké, openworldové hry ze světa Avatara s podtitulem Frontiers of Pandora. Jak se ukázalo, tyto dvě hry mají zajímavou společnou minulost.

Není žádným tajemstvím, že obě hry vznikají v kancelářích stejného studia Massive Entertainment spadajícího pod Ubisoft. Co ale dosud tajemstvím bylo, je příběh, jak k tomu vůbec došlo.

Stalo se tak krátce poté, co společnost Disney koupila Fox a začala řešit své značky ve spojitosti s hrami. Jak informuje IGN, představitelé Disney se proto jednoho dne sešli s představiteli Massive Entertainment, aby se podívali na probíhající vývoj hry Avatar: Frontiers of Pandora. A byli nadšení. Ale dost možná víc než Avatar je nadchlo, jakou vášeň chovali tvůrci ke značce Star Wars.

Protože v Disney už dlouho chtěli udělat velkou Star Wars hru v otevřeném světě a Massive Entertainment, tvůrci The Division a Avatara, zjevně otevřené světy umějí udělat, a protože vývojáři dychtili po možnosti podílet se na značce Hvězdných válek, nebylo moc o čem přemýšlet.

Star Wars v podání Ubisoftu jsou v tuto chvíli pravděpodobně velmi vzdálené. Zatím neznáme ani jméno hry, natož abychom z ní viděli byť jen jediný obrázek. Dá se předpokládat, že v Massive se teď veškeré síly budou soustředit spíš na dokončování Avatara, kterého máme čekat v příštím roce na počítačích, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S, Stadii a Luně.

Je také otázka, zda stejný tým nepracuje potají vedle nového obsahu pro The Division 2 ještě na třetím dílu. Snad si tak tvůrci najednou neukousnou příliš velké sousto. Budiž útěchou, že nedávno oznámená free-to-play odbočka The Division: Heartland vzniká ve studiu Red Storm a nějaký ten dohled či výpomoc studio Massive Entertainment snad příliš nevytíží. Nechceme totiž, aby Avatar ani Star Wars pohořeli, nemám pravdu?