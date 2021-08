Lego Star Wars: Skywalker Saga má nový termín vydání, připomíná se vtipným trailerem

26. 8. 2021 12:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ani prsty obou rukou a nohou by patrně nestačily na spočítání her, které vyšly pod hlavičkou populární stavebnice Lego. Všichni ti Pánové prstenů, Indiana Jonesové, Harry Potterové a různí superhrdinové spolu sdílejí velmi podobné DNA a právě to má do značné míry proměnit chystané Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

Adaptace kompletní ságy Hvězdných válek byla představena už na předloňské E3 a na prezentaci Warner Bros pro novináře mě hra nesmírně nadchla. Bohužel ji postihlo hned několik odkladů a nakonec se vydání nedočkáme ani letos.

Na včerejší Gamescom Opening Night se kostičkové Star Wars opět připomněly, a to s novým rámcovým termínem vydání. Ten připadá na jaro příštího roku, kdy na naše obrazovky vtrhne Luke Skywalker, ale také Kylo Ren, Leia, Rey a zkrátka všechny slavné postavy a momenty z oblíbené ságy.

V novém traileru hra nešetří výjevy ze známých a pamětihodných okamžiků, samozřejmě je ale balí do vtipného hávu, jak je v případě Lego her obvyklé. Vývojáři ovšem nechtějí udělat jen další titul dle zajetého mustru, Skywalker Saga má přijít s inovovanou a mnohem svobodnější hratelností, většími herními mapami a značnou variabilitou při řešení problémů. Snad je aktuální plán vydání už skutečně definitivní.

Hra vyjde na jaře 2022 na PC a současnou i minulou generaci konzolí včetně Switche.