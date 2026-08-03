Jaké hry vyjdou v srpnu?

Léto se pomalu přehoupne do své druhé poloviny, srpen ale rozhodně nebude patřit mezi herně chudé měsíce. Na scénu se vrátí Mafia s dalším příběhem z rodné Sicílie, Stalker 2 rozšíří svůj ponurý svět o nové dobrodružství a fanoušci taktických her se vydají do předaleké galaxie i feudálního Japonska. Chybět nebude ani pokračování lovecraftovského hororu The Sinking City, soulslike Mortal Shell II nebo druhý díl kooperativní střílečky ze světa Vetřelce. Na konci měsíce pak Konami připomene svou slavnou minulost druhou kolekcí Metal Gear Solid.
4. 8. Beast of Reincarnation (PC, Xbox Series, PS5)
Nové akční RPG od studia Game Freak, které se vedle Pokémonů pouští do výrazně temnějších vod, nás zavede do postapokalyptického Japonska, kde lidstvo svádí boj s tajemnými monstry. V hlavní roli stojí válečnice Emma a její věrný vlčí společník Koo, jejichž společné schopnosti tvoří základ rychlých soubojů i průzkumu světa. Beast of Reincarnation kombinuje inspiraci soulslike bojem s otevřenější strukturou a důrazem na příběh.
7. 8. Expeditions: Samurai (PC, předběžný přístup)
V Japonsku ještě zůstaneme, respektive se do ní přesouvá série historických taktických RPG Expeditions. Tentokrát se ujmeme mladého samuraje, který se snaží upevnit postavení svého klanu během období plného politických intrik a krvavých konfliktů. Základ hratelnosti stále tvoří tahové souboje, správa družiny a rozhodnutí ovlivňující vývoj příběhu, přičemž vývojáři chtějí zachovat historickou věrohodnost i důraz na roleplay, kterým si série získala fanoušky. Předběžný přístup nabídne první kapitoly kampaně a postupně se bude rozšiřovat o další obsah.
14. 8. Mafia: Domovina – Muž cti (PS5, Xbox Series, PC)
Dodatek Muž cti pro loňskou Mafii rozšíří příběh Enza Favary o dvě nové kapitoly, kde ho Don společně s Cesarem vyšle na pomoc Enniu Salierimu – titulnímu Muži cti, čerstvě propuštěnému z vězení. V zimě roku 1905 se tak dozvíme příběhové střípky z mládí muže, který později vybudoval své vlastní mafiánské impérium v Lost Heaven.
18. 8. The Sinking City 2 (Xbox Series, PC, PlayStation 5)
Ukrajinské studio Frogwares pokračuje ve svém lovecraftovském univerzu, tentokrát s ještě větším důrazem na horor než detektivní prvky prvního dílu. Zaplavené město Arkham skrývá monstra, šílenství i pradávná tajemství, která budeme odhalovat během průzkumu rozpadajících se ulic a zatopených budov. Druhý díl hodlá víc stavět na správě omezených zásob a intenzivnějších soubojích, aniž by rezignoval na hutnou atmosféru kosmického hororu. Vývojáři slibují dosud nejděsivější zpracování světa inspirovaného dílem H. P. Lovecrafta.
20. 8. Mortal Shell II (Xbox Series, PS5, PC)
Pokračování akčního soulslike RPG rozvíjí originální systém přebírání těl padlých válečníků a přidává větší svět propojený do jednoho celku. Každá schránka nabízí vlastní schopnosti, bojový styl i možnosti vývoje, takže změna postavy výrazně ovlivňuje způsob hraní. Souboje ale zůstávají pomalé, metodické a velmi trestající, novinka k nim ovšem přidává větší důraz na průzkum i propracovanější příběhové pozadí. Slovy tvůrců chce Mortal Shell II navázat na silné stránky svého předchůdce a nabídnout ambicióznější pojetí konceptu.
20. 8. Stalker 2: Cost of Hope (Xbox Series, PS5, PC)
První velké příběhové rozšíření pro Stalkera 2 rozšiřuje Zónu o novou oblast titulní jaderné elektrárny, další frakce i samostatnou dějovou linku. Cost of Hope se zaměřuje na přeživší, kteří se snaží obnovit zbytky civilizace uprostřed neustálých anomálií, mutovaných tvorů a ozbrojených konfliktů. Vedle nových misí přibudou zbraně, vybavení i další nebezpečné lokace, které prověří zkušené stalkery. Tvůrci zároveň slibují, že příběh rozšíření bude mít dopad na širší svět hry.
25. 8. Aliens: Fireteam Elite 2 (Xbox Series, PC, PS5)
Kooperativní střílečka z univerza Vetřelce se vrací s chytřejší umělou inteligencí xenomorfů a širší nabídkou tříd vojáků. Fireteam Elite 2 opět staví na spolupráci až pro čtyři, kteří musí společně bojovat o holé životy a čelit nekonečným vlnám ikonických mimozemských predátorů. Pokračování přidává rozmanitější prostředí i propracovanější systém vývoje postav, kdy přidává plně přizpůsobitelnou třídu, která vás nechá si volně namíchat schopnosti všech ostatních.
27. 8. Star Wars Zero Company (PS5, PC, Xbox Series)
Taktická strategie ze světa Star Wars od studia Bit Reactor a Respawn Entertainment se inspiruje sérií XCOM a sází na promyšlené tahové souboje. Povedete elitní jednotku složenou z vojáků různých ras i specializací během konfliktů na okraji galaxie. Vedle samotných misí bude důležité budování základny, výcvik členů týmu i rozhodování, která ovlivní další průběh kampaně.
27. 8. Resonance: A Plague Tale Legacy (PC, Xbox Series, PS5)
Studio Asobo rozšiřuje svět série A Plague Tale novým příběhem zasazeným do období dávno před osudy Amicie a Huga. Hlavní hrdinkou je tentokrát Sophia, známá z druhého dílu, která se vydává po stopách dávných tajemství spojených s kletbou Macula. Zkombinuje průzkum starověkých ruin, logické hádanky i akční pasáže, kterým dává přednost před čistokrevným plížením.
27. 8. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (Switch 2, PS5, PC, Switch, Xbox Series)
Druhá kolekce legendární série od Hidea Kodžimy navazuje na první Master Collection a přinese tak další klasické díly v modernější podobě. Vedle technických úprav, podpory současného hardwaru a vyššího rozlišení nabídne bohaté bonusové materiály, dobové dokumenty nebo hudební archiv mapující historii série. Pro nováčky jde o ideální příležitost poznat jednu z nejvlivnějších videoherních značek všech dob, zatímco veteráni si mohou připomenout tituly, které definovaly žánr.
Další hry, které vyjdou v srpnu:
4. 8. Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Switch 2)
4. 8. Kynseed (Xbox One, Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series)
4. 8. Big Walk (Switch 2, PS5, PC)
6. 8. Lies of P (Switch 2)
6. 8. Lies of P: Overture (Switch 2)
6. 8. Marvel Tókon: Fighting Souls (PC, PS5)
11. 8. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Switch 2)
11. 8. Grounded 2 (PS5, předběžný přístup)
13. 8. CloverPit (PS4, Switch, PS5, Switch 2)
13. 8. Hell Let Loose: Vietnam (Xbox Series, PS5, PC)
14. 8. Grave Seasons (Xbox Series, PC, PS5, Switch)
18. 8. REKA (PC)
18. 8. Starsand Island (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC)
18. 8. Darkest Dungeon: The Fire's Edge (Xbox One, PC, PS4, Switch)
20. 8. Wobbly Life (Switch 2)
25. 8. Once Human (PS5, Xbox Series)
28. 8. Elden Ring (Switch 2)
28. 8. Elden Ring: Shadow of the Erdtree (Switch 2)