Jaké hry vyjdou v dubnu?

Duben se letos tváří nenápadně, ale nenechte se zmást: Pod rouškou menších titulů bublá nepochybně zajímavý mix, kde si na své přijdou fanoušci RPG, strategií, akce i stylových experimentů. Máme tu hry dlouho očekávané, bývalé exkluzivity i předběžné přístupy, které nepůsobí jen jako vycpávka před startem opravdové herní sezóny.
7. 4. Starfield (PS5)
První nová značka Bethesdy po více než čtvrtstoletí se skoro po třech letech exkluzivity konečně dostává i na PlayStation. Port vesmírného RPG není jen formální záležitostí, dorazí totiž i s řadou updatů a úprav, které reagují na zpětnou vazbu komunity, a také s novým rozšířením Terran Armada. Na PS5 bychom tak měli dostat zatím nejkompletnější verzi kosmického opusu, zatímco hra samotná dostává druhou šanci oslovit publikum, které ji dosud míjelo.
8. 4. Pokémon Champions (Switch, Switch 2)
Pokémoni upustí od tradiční struktury trenérského putování světem a zaměří se čistě na souboje. Champions sází na kompetitivní scénu a snaží se nabídnout platformu fanouškům, kteří chtějí ladit týmy a taktiku do posledního detailu. Čekání na 10. generaci pokémonů si tak můžete ukrátit u spin-offu s poměrně solidním dlouhodobým potenciálem.
16. 4. Mouse: P.I. For Hire (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)
Stylizovaná noirová akce inspirovaná kreslenými filmy ze 30. let minulého století sází hlavně na svou audiovizuální stránku. V roli myšího detektiva se pustíte do přestřelek i vyšetřování, přičemž hlavní tahák spočívá právě v unikátní prezentaci - nepůjde totiž jen o detektivní adventuru, ale o 2,5D střílečku. Detektiv Jack Pepper by se navíc později měl vydat i na starší generaci, tj. PS4, Xbox One a Nintendo Switch.
17. 4. Pragmata (Xbox Series, Switch 2, PC, PS5)
Sci-fi novinka od Capcomu láká na kombinaci tajuplné vesmírné atmosféry, příběhu opuštěného kosmonauta Hugha a androidí holčičky Diany i akce, která díky unikátnímu ovládání obou protagonistů naráz prověří vaši schopnost multitaskingu. Oproti původnímu plánu se navíc vydání Pragmaty posunulo o týden vpřed, což naznačuje sebevědomý a snad i vyladěný zážitek.
21. 4. Vampire Crawlers (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2, Switch)
Karetní roguelite spin-off Vampire Survivors od studia poncle slibuje podobně chytlavou hratelnost se starými známými „upíry“, zbraněmi a schopnosti, jen vaše centra dopaminu místo automatizovaných soubojů tentokrát hodlá namotat na skládání vlastních balíčků. Pozor, prudce návykové!
22. 4. Masters of Albion (PC, předběžný přístup)
Herní veterán Peter Molyneux se vrací s projektem, který kombinuje božskou simulaci, strategii, akční RPG a hromadu dalších žánrů. Předběžný přístup napoví, jestli v jeho případě půjde o návrat na výsluní, nebo další z řady přehnaně ambiciózních vizí. V každém případě půjde o titul, který se bude vyvíjet přímo před zraky komunity, na jehož finální podobu tak teoreticky můžete mít dopad i vy.
28. 4. Aphelion (PC, Xbox Series, PS5)
Filmová adventura od studia Don't Nod slibuje atmosférické sci-fi a důraz na příběh na zamrzlé planetě. Aphelion zatím působí jako pomalejší, přiměřeně kontemplativní zážitek: Astronautka Ariadne ve snaze zachránit svého zraněného parťáka Thomase totiž spíš než na akci sází na průzkum a plížení, ale taky na parkour. Na konci měsíce může jít o příjemné, nenápadné překvapení.
28. 4. Diablo IV: Lord of Hatred (PC, Xbox Series, PS5)
Rozšíření pro Diablo IV přinese nový obsah, oblasti i další kapitolu příběhu. Blizzard s Lords of Hatred pokračuje v modelu dlouhodobé podpory a snaží se udržet své tři roky staré akční RPG relevantní. Pro stávající hráče jde o jasnou volbu, otázkou zůstává, jestli další DLC přiláká i ty, kteří Sanctuary už dávno opustili.
30. 4. Saros (PS5)
Nový projekt studia Housemarque, které se po Returnalu stále drží svého kopyta a na konci dubna nám naservíruje další sci-fi balet mezi hejny projektilů. Saros má být oproti předchozím pokusům o něco přístupnějším roguelite, nováčkům totiž nabídne víc možností si obtížnost zážitku přizpůsobit. Všem potom dopřeje anglického herce Rahula Kohliho v hlavní roli Arjuna Devraje, který prozkoumává trosky starobylé civilizace ovlivněné osudovým zatměním.
30. 4. Invincible VS (PC, Xbox Series, PS5)
Superhrdinská značka Invincible dostává 3v3 bojovku, která chce zaujmout jak fanoušky komiksu, potažmo animovaného seriálu, tak i soutěživé nadšence. Debut studia Quarter Up slibuje osmnáct hratelných postav, které si mohou předávat štafetu, příběhovou kampaň či lokální i online multiplayer.
30. 4. Heroes of Might and Magic: Olden Era (PC, předběžný přístup)
Návrat legendární strategie tentokrát přichází nejprve formou předběžného přístupu. Olden Era cílí na nostalgii i moderní hráče, ale slibuje návrat ke kořenům série, kdy si z dosavadních dílů hodlá vybrat nejoblíbenější prvky. Stejně jako u jiných předběžných přístupů pochopitelně bude klíčové, jak rychle a kvalitně se bude hra vyvíjet, ale už nedávné demo ukázalo, že by tenhle HoMaM mohl být při síle.
Další hry, které vyjdou v dubnu:
1. 4. Goat Simulator 3 (Switch 2)
2. 4. I Am Jesus Christ (PC)
2. 4. Darwin's Paradox! (Xbox Series, PC, Switch 2, PS5)
8. 4. Samson (PC)
14. 4. Replaced (Xbox Series, PC)
14. 4. Last Flag (PC)
16. 4. Ereban: Shadow Legacy (PS5, Xbox Series)
16. 4. Cthulhu: The Cosmic Abyss (Xbox Series, PS5, PC)
21. 4. Albion Online (Xbox Series)
21. 4. The End of the Sun (PS5)
22. 4. Tides of Tomorrow (Xbox Series, PC, PS5)
23. 4. Shapez 2 (PC)
23. 4. Sudden Strike 5 (PC, PS5, Xbox Series)
23. 4. Kiln (PS5, PC, Xbox Series)
23. 4. Brno Transit (PC)
27. 4. Moomintroll: Winter's Warmth (Switch 2, PC, Switch)
28. 4. s&box (PC)
29. 4. MotoGP 26 (PC, Xbox Series, PS5, Switch, Switch 2)
30. 4. Amnesia: Rebirth (Switch 2)
30. 4. inKONBINI: One Store (PC, Switch 2, Switch, PS5, Xbox Series)
30. 4. Mullet Madjack (Switch)