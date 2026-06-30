Červnové recenze na Games.cz

Začátek léta přináší s tropickými teplotami také obvyklé herní sucho, červnová nadílka recenzí tedy byla o něco skromnější, než bývá zvykem. Na své si přijdou zejména fanoušci remaků, uplynulý měsíc patřil zejména nostalgické klasice moderní předělávky Gothicu, která vylepšenou grafikou a věrností původní atmosféře láká staré i nové hráče. Nejen Kolonie se ale dočkala přepracování, herní průmysl naděluje i fanouškům liščích pilotů, potažmo potápěčů a tanků.
Gothic 1 Remake – 7/10
„Gothic 1 Remake je přesně takovým návratem legendy, v jaký fanoušci doufali. Studio Alkimia Interactive dokázalo zachovat jedinečnou atmosféru, nadčasový příběh i pocit dobrodružství původní hry a zároveň je obléct do nádherného moderního audiovizuálního kabátu. Remake ale nedokáže zakrýt některé problémy předlohy ani vlastní technické nedostatky: Nevyvážená obtížnost, zdlouhavý backtracking, slabší závěr a množství bugů brání tomu, aby šlo o bezvýhradný triumf. Přesto vzniklo výborné RPG, které veteránům připomene, proč si Gothic kdysi zamilovali, a nováčkům nabídne možnost poznat jednu z nejvlivnějších fantasy her své doby v její dosud nejlepší podobě,“ hodnotí ve své recenzi Jakub Malchárek.
World of Tanks: Heat – 6/10
„World of Tanks: Heat má potenciál ležící zejména v rychlých a zábavných bitvách, na které je radost pohledět. Ale právě teď působí víc jako otevřená beta, která čeká na tolik potřebné a nepochopitelně absentující prvky. Postrádá fungující matchmaking, komunikační nástroje, daleko více obsahu, mnohem méně grindu a zejména lobby před bitvou s možností hlasovat o mapě a režimu, a taky reagovat změnou tanku a pilota na dění ve hře,“ soudí ve své recenzi Patrik Hajda.
Star Fox – 7/10
„Povedený remake třicet let staré střílečky, který ponechává většinu původní hry a převléká ji do moderního kabátku. Má své nepopiratelné kouzlo, jen počítejte s tím, že pod kapotou téhle liščí stíhačky burácí specifická hratelnost z poloviny 90. let,“ krčí rameny Aleš Smutný.
Dave the Diver - In the Jungle – 9/10
„Rozšíření, které by téměř mohlo být úplně novou hrou. Potápění obohatila vesnice ve stylu Stardew Valley, JRPG průzkum džungle ve stylu a tuna dalších nových aktivit v sympatickém odlehčeném stylu. Davova výprava do džungle vzala koncept originálu, nabalila na něj tolik vrstev, že by se za ně nemusela stydět ani cibule, a vytvořila skvělý balíček, který v mnohém překoná i původní verzi,“ chválí ve své recenzi Michal Krupička.