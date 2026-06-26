Dave the Diver: In the Jungle – recenze nečekaně brilantního rozšíření
9/10
zdroj: Mintrocket

Dave the Diver: In the Jungle – recenze nečekaně brilantního rozšíření

Vývojář:
Mintrocket
Vydavatel:
Mintrocket
Platformy:
PlayStation 4, PC, Xbox One, Switch, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2
Detail hry
PC

26. 6. 2026 18:00 | Recenze | autor: Michal Krupička |

Dave the Diver - In the Jungle
Dave the Diver - In the Jungle
Dave the Diver - In the Jungle
Galerie

Potápěč Dave se poprvé vynořil už před třemi lety. Od té doby se potkal s Ičibanem z Yakuzy, Godzillou nebo lovecraftovským horrorem při spolupráci s Dredge, což ale byly vždy jen menší přídavky a zčásti akorát fanouškovský servis. Přesto ve mně větší rozšíření In the Jungle trochu budilo obavy - nebyl jsem si jistý, zda to nebude už moc toho samého, navíc bez návštěvy známé značky... Jenže tentokrát jsem byl vedle, jak ta jedle. Davova výprava do hlubin zeleně by si klidně zasloužila místo suchého štítku „content pack“ číslovku dva, nebo alespoň jedna a půl. Novinek je totiž víc než dost a obsahu jakbysmet.

Z moře, do džungle

In the Jugle můžete rozehrát buď z uložené pozice na konci základní hry, nebo jako novou hru, která vás nechá přeskočit příběhovou kampaň. Jediný telefonní hovor vás pošle do pobřežní domorodé vesnice Utara, kde potkáte staré známé i úplné nováčky, kteří vám pomůžou rozplétat příběh, přesně tak praštěný, zábavný a plný epických pixelartových animací jako v původní hře.

zdroj: Mintrocket

Nechybí samozřejmě ani kuchař Bancho, který si ve vesnici místo suši restaurace otevře gril, a nechybí ani potápění, kdy budete přes den lovit sladkovodní ryby, ze kterých následně sestavíte menu pro večerní návštěvníky. Jelikož je Dave zkušeným potápěčem, ke kyslíku se ve vodě u vesnice přidá alespoň nutnost nosit filtr se separátním ukazatelem. Vaše staré zbraně nahradí nová pistole do džungle, která vlastně supluje všechny zbraně naráz a můžete ji během boje přepínat na cokoliv od odstřelovací pušky až po vrhač sítí.

Správa restaurace a potápění zůstalo v zásadě stejné jako v základní hře. Jen se tentokrát z původně hlavního prvku stala jen špička ledovce. Je třeba dopředu upozornit, že pokud čekáte od In the Junge více samého, můžete být zklamaní, protože se jedná o dost jinou hru. Pokud se však stejně jako já těšíte na zážitek, kde na vás budou tvůrci chrlit nápady napříč žánry, budete nadšení.

Dave the Diver - In the Jungle zdroj: Mintrocket

Sněz, co můžeš

První velkou změnou je, že většinu času se už nebudete mimo vodu pohybovat jen zprava doleva. Hra posunula kameru o něco víc nahoru a dala vám volnost pobíhání. Utara je totiž taková malá vesnička ve stylu Stardew Valley. Má své obyvatele, ti mají své příběhy a chtějí po vás spoustu věcí. Povídejte si s nimi, dávejte jim dárky a budou přátelští, zatímco vy dostanete různé odměny a budou vám vydělávat peníze večerními návštěvami grilu. Restauraci totiž už konečně nenavštěvují bezejmenní hosté, ale právě vaši známí. Akorát nečekejte, že by se Dave usadil, oženil a založil rodinu.

Na druhou stranu má dobrodruh teď svůj stan, který můžete zvelebovat a večer do něj ulehat. Čas totiž nově plyne reálným tempem, pokud jste ve vesnici. Každá akce vás něco stojí a každý den se dělí do tří částí, kdy s denním lovem a průzkumem, následnou otevírací dobou restaurace a večerním dobrodružstvím mají svůj denní rytmus i vesničané, s kterým je potřeba počítat. Nutno podotknout, že mechanismus plynutí času není nijak stresující. Nemáte časové limity na úkoly ani na setkání. Jen kolem sebe máte fungující vesnici s veskrze zajímavými postavami, které je příjemné poznávat.

Dave the Diver - In the Jungle zdroj: Mintrocket

Za celou dobu se mi nestalo, že bych měl pocit, že mě hra někam žene, že nestíhám, jak bych chtěl, nebo musel šíleně hromadit možné i nemožné suroviny. Jednou jsem prostě vylepšil pušku, jindy koupil kus nábytku do svého domku, pak zase extra gril k Banchovi, ale nakonec se celá hra drží pohodového rytmu, i když přidala další ukazatele toho, co můžete a nemůžete. Dokonce odpadly nejrůznější události, které vás nutily se chystat na konkrétní dny v kalendáři, které mě upřímně uměly stresovat víc než samotné střídání dne a noci.

zdroj: Mintrocket

Vzhůru do pralesa

Možná by samotná vesnická část někomu stačila, jenže to by nebyl Dave, aby byla jedinou zásadnější inovací. Vesničané vás tak kupříkladu naučí hru, kde musíte házet dřevěná zvířata na sebe tak, aby soupeřovo spadlo dřív než to vaše, ke které budete sbírat nové figurky. Začnete chytat motýly, ještěrky a další hmyz. Navíc, co nechytíte do sítě, musíte porazit. Sběr brouků se tak velice rychle zvrhne v poměrně komplexní pokémoní minihru, kdy vaši chrobáci budou s variací na zákonitosti kámen-nůžky-papír bojovat na život a na smrt na kmenech stromů.

Dostanete odrážedlo, naučíte se shazovat ovoce tyčí ze stromů, přijdou střelecké výzvy i lov ptactva za pomoci věrného psa. A potom dorazíte do samotné džungle, kde se hra stane regulérním JRPG. Včetně všemožných mechanismů jako zvyšování úrovní, možnosti získat výhodu v boji úderem z mapy světa nebo časovaných útoků a obran.

Dave the Diver - In the Jungle zdroj: Mintrocket

Konečně se dostane tak ke slovu třeba i Cobra, který po vašem boku bude rozsévat zkázu pomocí pušek, pistolí i mačet, zatímco Dave umí nabídnout třeba léčivý pamlsek a někoho pořádně seřezat pálkou (což si možná vypůjčil právě z návštěvy Ičibana). A to vám schválně nevyzrazuji všechny novinky, které DLC nabízí.

Sám jsem byl totiž překvapený, kolik se toho do cca patnácti hodin hlavního příběhu vešlo, a věřím, že zkompletování všech nepovinných aktivit by zabralo ještě jednou tolik času. Důležité ale je, že mi snad jediná aktivita nepřišla navíc, nezábavná nebo odfláknutá. Jasně, kdyby třeba RPG část měla stát sama o sobě, na zadek si z takové hry nesednu, ale tady představuje součást herního ekosystému, který dohromady funguje víc než výborně.

Je to vlastně DLC?

Tuhle otázku jsem si prostě při hraní položit musel. Za cenu skinu do průměrné free-to-play hry dostanete takovou porci zábavy, až oči a mozky přecházejí. Nebojím se říct, že by vystačila na samostatné pokračování. Přesto je trochu znát, že původní hra měla o něco rozmanitější filmečky a animace třeba při vaření. Nejvíc mi asi osobně chybělo víc soubojů s bossy, které jsem si pod hladinou původní hry užíval už proto, jak přitažené za vlasy některé z nich byly. I v džungli se v nich najdou víc než dobré nápady, jen jich není tolik, a navíc jsou rozdělené mezi klasické podvodní souboje a ty v tahovém stylu.

Dave the Diver - In the Jungle zdroj: Mintrocket

Je divné tohle říct u tak obsahem narvané hry, ale prostě bych toho všeho chtěl ještě víc. Naštěstí bych podle samotného konce odtušil, že tvůrci nápady pořád mají, takže doufám, že se brzy dozvíme o Davovi s číslovkou dvě, protože tohohle potápěče není zdaleka dost a In the Jungle vylepšilo koncept základní hry snad ve všech myslitelných ohledech.

Smarty.cz
Vývojář:
Mintrocket
Vydavatel:
Mintrocket
Platformy:
PlayStation 4, PC, Xbox One, Switch, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2
Detail hry
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Verdikt:

Rozšíření, které by téměř mohlo být úplně novou hrou. Potápění obohatila vesnice ve stylu Stardew Valley, JRPG průzkum džungle ve stylu a tuna dalších nových aktivit v sympatickém odlehčeném stylu. Davova výprava do džungle vzala koncept originálu, nabalila na něj tolik vrstev, že by se za ně nemusela stydět ani cibule, a vytvořila skvělý balíček, který v mnohém překoná i původní verzi.
9/10
Tagy:
restaurace potápění RPG 2D pixel art
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Dave the Diver - In the Jungle

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