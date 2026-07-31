Červencové recenze na Games.cz
zdroj: Ubisoft

Červencové recenze na Games.cz

PC Switch PlayStation 5 Switch 2

31. 7. 2026 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz |

Druhý letní měsíc pokračuje v poklidnějším tempu, ale o zajímavé hry rozhodně nebyla nouze. K návratu na ikonický prstenec a povedenému omlazení pirátské klasiky se přidalo povedené rozšíření pro Doom: The Dark Ages, zatímco milovníci budování si mohli otevřít vlastní město v nebo se vydat za lovem potvor. Nechyběly ani menší a osobitější projekty – od atmosférické výpravy do chapadlovité bestie přes slovanským folklorem protkanou adventuru až po akční HD2D dobrodružství.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – 7/10

„Elliot přichází se zajímavou akční adventurou zpracovanou v HD2D stylu. Nebojí se přiznat inspiraci Zeldou a nabízí hlavně zábavné souboje a nejrůznější kobky. Rychle přehazování zbraní s odlišnými styly boje a jejich vylepšování přes krystaly drží hru zábavnou až do konce. Příběh ale pokulhává a užvaněná vílí společnice je pěkně otravná, i když mechanicky zábavná. Jen škoda, že vše od cestování časem až po zbytečnou kooperaci by potřebovalo být o něco lepší, aby hra byla doopravdy nezapomenutelná, ne jen prostě dobrá. Snad příště,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Square Enix

Assassin's Creed Black Flag Resynced – 8/10

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced skvěle omlazuje milovanou pirátskou klasiku. Úchvatné vizuální zpracování, absence nahrávacích obrazovek a citlivé úpravy v hratelnosti bohatě vyvažují slabší nový obsah a rozpačité první dojmy z Animus hubu. Povinnost pro veterány i nováčky,“ soudí o karibské mořeplavbě Šárka Tmějová.

zdroj: Ubisoft

Doom: The Dark Ages - Revelations – 8/10

„Skvělé rozšíření, které sází hlavně na silné stránky Doom: The Dark Ages. Nová zbraň je parádně zábavná, akce lepší než obvykle, obsahu spousta i po dohrání. S klidem pak DLC odpustíte strašný příběh a některé designové nepodarky,“ hodnotí Jakub Malchárek.

zdroj: id Software

The Mound: Omen of Cthulhu – 6/10

„Ve vnitřnostech této chapadlovité bestie se skrývá unikátní a atmosférická hra s řadou směle využívaných prvků a nápadů, které v jiných hrách tak bolestivě chybí. Jenže zároveň postrádá dostatečné množství slizu, abyste ji mohli spořádat bez zakuckání a myšlenkami na to, že v ní zůstalo příliš nevyužitého potenciálu. Na občasnou expedici do makabrózní džungle to stačí, ale častější důvod k dobývání budete hledat jen stěží,“ neskrývá rozčarování Ondřej Partl.

zdroj: Nacon

Scarlet Deer Inn – 6/10

„Několikaleté čekání vyústilo v jednohubku, která vsází všechno na spojení vyšívaného vizuálu, skvělé hudby a nám blízkého slovanského folklóru. Herně však klopýtá a nabízí fádně vysoustruženou kombinaci skákání a adventurních prvků, které se začnou opakovat i na tak titěrné herní ploše. Na zápis do zlatého fondu tuzemských her je to žel málo,“ říká o vyšívané adventuře Ondřej Partl.

zdroj: Attu Games

Palworld – 8/10

„Palword umně míchá žánry. Rozhodně nejpovedenější částí je samotné lovení a vylepšování potvor. Honba za ultimátním týmem, který si podá i nejtěžší bosse po konci hlavního příběhu, je dostatečně přitažlivá, aby vás udržela klidně stovky hodin. Škoda, že ostatní části spíš jen sekundují a nejsou tak propracované ani zábavné. Je to hra, která se snaží, abyste její chyby neviděli a neustále vás žene kupředu tím, že v každé minutě procpe na obrazovku něco, co můžete sebrat, chytit, nebo vylepšit. Ve finále to stačí k tomu, abyste se bavili, ale tihle pokémoni se zbraněmi mohli mít větší ambice,“ míří verdikt k Pokémonům se zbraněmi od Michala Krupičky.

zdroj: Pocket Pair

Go-Go Town! – 8/10

„Go-Go Town! je v první řadě zábava. Přístupná a jednoduchá hra, která neklade přílišné nároky a nechá vás si budovat své město, od malé vesnice roste až po moderní metropoli. Nečekejte ale příliš komplexní systémy a občas by šlo lépe schovat, že budování líp funguje v kooperaci. Zbytek herní náplně ale výtky s přehledem vyváží a hrát si na starostu je v tomhle případě prostě radost,“ hodnotí ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Youtube

Halo: Campaign Evolved – 7/10

„Campaign Evolved je v mnohých ohledech úspěšnou modernizací legendární klasiky, z níž budou mít radost především majitelé PlayStationů, kteří ji zažijí poprvé. Řada nových prvků chytře aktualizuje lety ověřenou herní smyčku s nesmírně chytlavými přestřelkami a navzdory přechodu na Unreal Engine 5 si drží svou identitu. K příjemným novinkám se však přidává hned několik minimálně kontroverzních rozhodnutí, kvůli nimž je opětovná výprava na ikonický prstenec tu přesolená, tamhle nedochucená,“ shrnuje návrat Master Chiefa Ondra Partl.

zdroj: Xbox Game Studios
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Scarlet Deer Inn Palworld Go-Go Town! The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Halo: Campaign Evolved The Mound: Omen of Cthulhu Assassin's Creed Black Flag Resynced Doom: The Dark Ages - Revelations
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