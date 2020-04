Skvělé hry (téměř) zadarmo: Total War: Shogun 2, XCOM 2, Alien: Isolation

Windows Android iOS

COVID-19 sice přináší nečekané překážky, na které se jen těžko zvyká, ale ruku v ruce s nimi přicházejí akce, na které si naopak zvykáme snadno. Příval her zdarma či za zlomek obvyklé ceny nebere konce a jen tento týden se na nás hrne zásoba velmi zajímavých kousků. Ideální příležitost vystoupit ze své komfortní zóny a vyzkoušet něco nového.

Total War: Shogun 2 a další díly série

Počínaje dnešní sedmou hodinou večerní a konče ve stejný čas 1. května se na Steamu objeví akce spojená se sérií Total War. V jejím rámci bude zdarma jeden z nejlepších dílů – Total War: Shogun 2 z feudálního Japonska. Pokud si ho stihnete přidat do knihovny, bude navždy váš.

Kromě toho se ve slevě objeví další historické díly spolu s jejich rozšířeními. Slovo „historické“ vylučuje fantasy odbočku Total War: Warhammer a bohužel se nemůžete těšit ani na zlevněný nejnovější díl Total War: Three Kingdoms.

XCOM 2 a další díly série

Adamův verdikt ohledně překvapivé novinky XCOM: Chimera Squad už znáte (a pokud ne, tady je čtvrteční recenze). S koupí nového XCOMu radši moc neváhejte, protože za startovní poloviční cenu vydrží jen do 1. května.

Do té doby je na Steamu zdarma k vyzkoušení XCOM 2 (bohužel vám v knihovně nezůstane), který je zároveň spolu s dalšími díly série a jejich rozšířeními ve slevě za poloviční až čtvrtinovou cenu (v případě opravdu starých dílů se bavíme o jednom euru za kus).

Alien: Isolation a další díly série

Podobné slevové akce se dočkala značka Vetřelec. Nejlákavější je šest let starý brilantní díl Alien: Isolation, který spadl ze standardních 37 eur na pouhá 2 eura, přičemž tato nabídka potrvá ještě den a půl.

Pokud už základ máte, můžete si ho doplnit sadou DLC, případně se z nějakého důvodu vrátit k horší Aliens: Colonial Marines. A pokud náhodou hledáte zábavu na mobil, měli byste stihnout ukořistit Alien: Blackout, který je zdarma a zůstane vám v knihovně.

For The King, Amnesia

Jediné, na co se v případě her zdarma můžete stoprocentně spolehnout, je pravidelná nabídka Epic Games Storu. Každý čtvrtek večer se na týden zpřístupní nová hra či hry, které si můžete nechat navždy, přičemž protentokrát je to hybridní strategie For The King s tahovými souboji a prvky žánru roguelike.

Tento čtvrtek ji vystřídá výborný horor Amnesia: The Dark Descent od tvůrců SOMA, kteří v tuto chvíli připravují plnohodnotné pokračování Amnesia: Rebirth. Epic k tomu přidá ještě akční RPG Crashlands zaměřené na crafting.

Humble Bundle

Nakonec se hodí poukázat na Humble Bundle, který má neustále v nabídce zajímavé bundly her, knih, komiksů, tutoriálů a dalších. Zítra končí bundle s hrami od 2K, ve kterém najdete kousky jako Spec Ops: The Line, BioShock: The Collection, první Borderlands nebo třeba NBA 2K20 a WWE 2K20.

Další bundle se zaměřuje na menší hry vydavatelství Square Enix, jako jsou The Turing Test, Black The Fall, Tokyo Dark a Battalion 1944. Za zmínku také stojí dva bundly s herní literaturou, kde se jeden zabývá světy Dungeons and Dragons a druhý zase Warhammerem 40,000.