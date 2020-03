Mistři hororu z Frictional Games se vrací k Amnesii s pokračováním Rebirth

- Téma Autor: Petr Poláček

I kdyby se na pár měsíců nebo dokonce let zasekla produkce nových titulů, hlavně pro PC, vůbec by mi to nevadilo a nedostatkem zajímavých titulů na hraní bych netrpěl. Prostě bych zabrouzdal na ModDB nebo Steam Workshop a postupně hrál jeden povedený mod nebo totální konverzi za druhou. A na pár let bych měl co dělat. Mezi horkými kandidáty modifikacích, po kterých bych sáhl mezi prvními, je neoficiální pokračování série Penumbra s podtitulem Necrologue, potažmo přídavek k tomuto pokračování, který s názvem Twilight of The Archaic před pár dny vyšel. Důvodů, proč tahle rozšíření pro sérii Penumbra od tvůrců SOMA vyzkoušet, je hned několik. Tím nejdůležitějším je ale kvalita zážitku, jaký oba mody či spíše totální konverze nabízí. celý článek