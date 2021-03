Game Pass rozšířilo 20 titulů od Bethesdy – Doom, Fallout, Wolfenstein a další

12. 3. 2021 12:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V uplynulých dnech došlo po schválení Evropskou unií ke konečnému odkoupení ZeniMaxu Microsoftem, a tedy i nákupu osmi přidružených studií včele s Bethesdou, id Software, Arkane či MachineGames. A spojení už nese své první plody.

zdroj: Microsoft

Předplatitelská služba Game Pass se totiž rozrůstá o 20 veskrze velmi kvalitních titulů, přičemž pouhé dva z nich nenajdete na PC – Fallout: New Vegas a The Elder Scrolls Online, pro které musíte na konzoli Xbox.

Zbylých 18 her je ale multiplatformních a zahrajete si je jak na konzolích, tak i na počítači a v naprosté většině případů i na chytrých zařízeních skrze cloudové streamování (netýká se to pouze Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind a The Elder Scrolls IV: Oblivion).

V nabídce odteď do odvolání najdete kromě výše zmíněných ještě oba dva díly série Dishonored (bez odbočky Death of the Outsider), Prey, Fallout 4, Fallout 76, Rage 2, poslední tři díly série Wolfenstein (vyjma The New Colossus), první The Evil Within, Skyrim, a nesmím zapomenout ani na první čtyři díly série Doom spolu s jejím posledním dílem Eternal.

Nakonec jen pro připomenutí: Tyto hry v předplatném nemusejí vydržet navždy. Do nabídky často přibývají nové tituly, kterým ale uvolňují místo starší hry. Takže s doháněním restů a opáčky milovaných zážitků radši moc neotálejte.