Některé hry od Bethesdy budou exkluzivní pro Xbox a PC. Co to reálně znamená?

10. 3. 2021 16:30 | Komentář | autor: Adam Homola

Všechny příslušné úřady už zaúřadovaly a Microsoft konečně definitivně koupil ZeniMax. Do klína redmondského giganta tak spadlo nejen samotné studio Bethesda, ale i další studia, jejichž hry Bethesda publikuje: id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog a Roundhouse Studios.

K celé akvizici se na webu Xbox Wire opět vyjádřil šéf Xboxu Phil Spencer, a když odhlédneme od klasických korporátních řečí prohnaných PR změkčovačem, vyskočí na nás jediná zajímavá věta. Spencer totiž konečně jasně potvrdil zásadní věc: „Některé nové tituly od Bethesdy budou exkluzivní pro Xbox a PC.“

Bethesda pomalá

Tady stojí znovu za připomenutí, že Microsoft nekoupil jen Bethesdu jako takovou, ale spolu s ní i dalších sedm studií. Studií, jejichž hry vycházejí pod hlavičkou Bethesda Softworks. Nikde tak není ani naznačeno, že Spencer mluví o exkluzivitách přímo od Bethesdy coby vývojářského studia – podle mě to ani není pravděpodobné.

Bethesda se totiž s vývojem nových titulů moc nepřetrhne a své vlastní hry vydává poměrně pomalu. Když odhlédneme od menších projektů typu Fallout Shelter, The Elder Scrolls: Blades nebo věcí pro virtuální realitu, dočkali jsme se za posledních cca deset let jen dvou velkých her: slušného Falloutu 4 v roce 2015 a s prominutím ostudného Falloutu 76 v roce 2018.

Stojí za připomenutí, že od Bethesdy (vývojářů) na minulou generaci konzolí ani žádný nový The Elder Scrolls nevyšel. Majitelé PlayStationu 4 a Xboxu One se museli spokojit jen s portem Skyrimu z generace předchozí.

Bethesda aktuální

V současné době se v Bethesdě pracuje na dvou velkých projektech: Starfield a The Elder Scrolls VI. Datum vydání neznáme ani u jednoho, ale víme, že se nejdřív dočkáme Starfieldu, o kterém ovšem dosud nevíme prakticky nic konkrétního a ještě jsme ze hry jako takové neviděli jediný obrázek, natož video. Osobně bych tak Starfield dříve jak příští rok nečekal. A i to je možná příliš optimistické.

O The Elder Scrolls VI máme prý začít slýchat až po Starfieldu. To jen dokazuje, jak unáhlené jeho představení v roce 2018 bylo. Nový The Elder Scrolls máme oznámený už téměř tři roky a je pravděpodobné, že o něm nic neuslyšíme minimálně další tři. S takovou můžeme TESVI čekat až někdy v roce 2026, ovšem mnohem stylovější by byl rok 2028 – přesně dekádu poté, co hru Bethesda oznámila.

zdroj: Bethesda

Komu to prodá systém?

Tím vším chci říct jediné: Když Spencer mluví o exkluzivitách Bethesdy, má tím podle mého názoru namysli spíše hry, které Bethesda pouze vydává. Může jít o další tituly z univerza Prey, Dishonored, The Evil Within, Wolfenstein, Doom či Rage. Ke slovu se ale může dostat samozřejmě i nová značka, viz nadcházející a lákavý Deathloop či Ghostwire: Tokyo, případně chystaný Indiana Jones od Machine Games.

Pokud se některému ze studií Bethesdy (vydavatele) nepodaří vyprodukovat absolutní pecku, bombastický system seller, můžeme si na pořádnou exkluzivitu od Bethesdy (vývojáře) počkat hodně dlouho. A ani tak si nemyslím, že by si Spencer, pokud bude za šest let pořád u kormidla, dovolil vydat další velký díl The Elder Scrolls jen na dvě platformy.

Zrovna nástupce Skyrimu by mohl být se všemi případnými modovacími nástroji a dlouhodobou podporou pro Microsoft takovým Minecraftem pro pokročilé. V takovém případě nechcete mainstreamový titul s potenciálním masivním rozmachem přiškrtit pouhými dvěma platformami.

xCloud na PlayStation 5?

V konečném důsledku tedy nemusí jít o tak zásadní zprávu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Microsoft si koupí Bethesdy neskutečně posílil portfolio, o tom žádná. Jestli to ale dopadne tak, že všechny největší a nejzásadnější tituly vyjdou na všem možném včetně xCloudu (dostane se ten někdy třeba i na PS5?), tak se z oněch „některých nových titulů“, co vyjdou „exkluzivně na Xbox a PC“, může stát spíš pár dobrých her, které ale uživatelskou základnu Xboxu moc nerozšíří. Nemluvě o tom, že vždycky může jít jen o exkluzivitu časovou.