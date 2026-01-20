Další remake Resident Evilu? Code: Veronica, tvrdí insider

Další plnohodnotný díl Resident Evilu je za rohem v podobě Requiem, který díl ale dostane příkladnou remakovou péči, jíž prošlauž dvojka, trojka a čtyřka? Nabízí se, logicky, Resident Evil 5, ale zdá se, že tomu se Capcom vyhýbá. Místo toho se vrátí na začátek v podobě remaku Resident Evil Zero a podle spolehlivého insidera, který předpověděl i existenci Requiem, taky v podobě Code: Veronica.
Dusk Golem tvrdí, že se oznámení dočkáme letos. A tentokrát prý nepůjde o pátý díl, jak se část fanoušků domnívala, ale o titul, jehož název „začíná na C a končí na ode Veronica“. Jinými slovy: remake Resident Evil Code: Veronica má být oficiálně odhalen ještě během letošního roku.
Přestože letošní Resident Evil Showcase zatím nepřinesl žádná velká překvapení a zaměřoval se hlavně na záběry z hraní Requiem, Dusk Golem tvrdí, že fanoušci se mají na co těšit. Reagoval tím na spekulace, které se rozjely po náznacích herečky Evy La Dare, hlasu Shevy z pátého dílu, jež zmiňovala blížící se 30. výročí série v březnu. Resi 5 čekat nemáme, La Dare spíše ponouká na svoji roli záporačky v Tomb Raider: Catalyst.
Pokud se informace potvrdí, půjde o zajímavý krok. Code: Veronica patří mezi oblíbené, ale zároveň rozporuplné díly série. Původně vyšel na Dreamcast v roce 2000 a drží se klasických kořenů survival hororu. Zároveň ale obsahuje prvky, které budou potřebovat zásadně modernizovat. Například náhlé přepínání mezi Claire a Chrisem, výrazný backtracking nebo prudké skoky v obtížnosti.
Po technicky i designově velmi povedeném remaku Resident Evil 4 bude zajímavé sledovat, jak Capcom přetvoří Code: Veronica tak, aby si zachoval atmosféru originálu, ale zároveň odstranil jeho největší slabiny. Pokud se insider nemýlí, odpověď bychom mohli dostat už za necelé dva měsíce.