Další remake Resident Evilu? Code: Veronica, tvrdí insider
zdroj: Capcom

20. 1. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Další plnohodnotný díl Resident Evilu je za rohem v podobě Requiem, který díl ale dostane příkladnou remakovou péči, jíž prošlauž dvojka, trojka a čtyřka? Nabízí se, logicky, Resident Evil 5, ale zdá se, že tomu se Capcom vyhýbá. Místo toho se vrátí na začátek v podobě remaku Resident Evil Zero a podle spolehlivého insidera, který předpověděl i existenci Requiem, taky v podobě Code: Veronica.

Resident Evil 9 Requiem
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Resident Evil Requiem testuje hranice zranitelnosti ve hře na kočku a myš

Dusk Golem tvrdí, že se oznámení dočkáme letos. A tentokrát prý nepůjde o pátý díl, jak se část fanoušků domnívala, ale o titul, jehož název „začíná na C a končí na ode Veronica“. Jinými slovy: remake Resident Evil Code: Veronica má být oficiálně odhalen ještě během letošního roku.

Přestože letošní Resident Evil Showcase zatím nepřinesl žádná velká překvapení a zaměřoval se hlavně na záběry z hraní Requiem, Dusk Golem tvrdí, že fanoušci se mají na co těšit. Reagoval tím na spekulace, které se rozjely po náznacích herečky Evy La Dare, hlasu Shevy z pátého dílu, jež zmiňovala blížící se 30. výročí série v březnu. Resi 5 čekat nemáme, La Dare spíše ponouká na svoji roli záporačky v Tomb Raider: Catalyst.

Pokud se informace potvrdí, půjde o zajímavý krok. Code: Veronica patří mezi oblíbené, ale zároveň rozporuplné díly série. Původně vyšel na Dreamcast v roce 2000 a drží se klasických kořenů survival hororu. Zároveň ale obsahuje prvky, které budou potřebovat zásadně modernizovat. Například náhlé přepínání mezi Claire a Chrisem, výrazný backtracking nebo prudké skoky v obtížnosti.

zdroj: Capcom

Po technicky i designově velmi povedeném remaku Resident Evil 4 bude zajímavé sledovat, jak Capcom přetvoří Code: Veronica tak, aby si zachoval atmosféru originálu, ale zároveň odstranil jeho největší slabiny. Pokud se insider nemýlí, odpověď bychom mohli dostat už za necelé dva měsíce.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa zombie horor survival Resident Evil (série) remaster resident evil
Zdroje:
Videogamer, Dusk Golem
Hry:
Resident Evil 5 Resident Evil Code: Veronica X HD Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články