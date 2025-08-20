Dojmy z Gamescomu: Resident Evil Requiem testuje hranice zranitelnosti ve hře na kočku a myš

Devátý díl Resident Evil slibuje v rámci série velké změny třeba v pojetí otevřeného světa – ten jsem nicméně v prvním 17minutovém demu prozkoumat nemohla. Poměrně přímočará pasáž v honosném sídle začala s novou protagonistkou Grace v nezáviděníhodné pozici: hlavou dolů, přikurtovaná k improvizovanému nemocničnímu lůžku, navrch s kanylou, kterou jí kdosi odčerpal velké množství krve.
Zesláblá hrdinka se z pout nicméně dokázala vymanit svépomocí. Blízké poznámky naznačují, že se kvůli své unikátní krvi měla stát obětí zlovolných experimentů. Po jejich původci ovšem v pokoji nejsou žádné stopy. V domě ale pochopitelně není sama, jak naznačuje nejen lomoz ozývající se z hlubin domu.
Nalezená mrtvola sice nese stopy po infekci, záhy se ale ukáže, že zombíci ani v Requiem nebudou tím největším problémem, se kterým se bude nutné popasovat. Ve vile totiž úřaduje urostlá, ale mrštná stvůra, která Grace dokáže pronásledovat zkratkami skrz stropy. Jako každý správný záporák má ovšem i ona jednu zásadní slabinu, její vysušené tělo nesnese světlo.
zdroj: Capcom
Čeká vás tedy klasická hra na kočku a myš, kdy se snažíte skrývat, utíkat, a přitom řešíte postupný logický řetězec, kterým si otevřete cestu vpřed. K odemčení brány potřebujete pojistku, pojistka se skrývá ve skříni, k jejímuž odemčení použijete šroubovák, ale samozřejmě je skříňka zamčená za dveřmi, k nimž musíte nejprve najít odpovídající klíček s andělíčkem.
Což zní samozřejmě velmi jednoduše, zvlášť pokud už víte, kde co hledat, ale babizna je vám neustále v patách. Navrch kromě Grace zvládne relativně hravě likvidovat i světelné zdroje, takže pokojíček, kde jste ještě před chvílí byli aspoň trochu v bezpečí, rozhodně nemůže zůstat vaším útočištěm navždy. Neustálé pronásledování dost pomáhá napětí i pocitu urgence, kde se zkrátka nevyplatí setrvávat na jednom místě, protože jde doslova o vteřiny. Naštěstí vás příšera nezlikviduje jednou dobře mířenou ranou, blízké setkání tedy není automaticky konečná, ale prostoru na lízání ran není mnoho.
Bezbranná?
Dívka v demu neměla k dispozici žádné zbraně ani prostředky nutné obrany, kromě nalezeného zapalovače, který slouží spíš jako nouzový světelný zdroj. Pokud máme věřit slovům tvůrců, že velká část hororového kouzla má tentokrát tkvět v její zranitelnosti a snaze obelstít vlastní bezmoc, nejspíš se z ní jen tak nestane žádná zbraň hromadného ničení typu Leon nebo Ethan.
Ale samozřejmě těžko soudit z takhle krátkého segmentu, u kterého ani nevím, z jaké části hry vlastně pochází (a jestli ve finální verzi vůbec bude). Dočasně bezbranné segmenty by pochopitelně nebyly ničím novým. A nesmíme zapomínat ani na teorie, že Grace nebude jedinou hratelnou postavou, ale ty zůstávají stále v rovině spekulací.
Příjemnou zprávou je fakt, že si tentokrát budete moct v nastavení bleskurychle přepínat mezi pohledem z vlastních očí a ze třetí osoby rovnou od vydání, nemusíte tedy třeba jako v případě Village čekat na DLC nebo patch. Osobně se mi líp hrálo s tradičnější kamerou za zády, zvlášť v momentě, kdy bylo potřeba přesunout v jedné z místností vozík, aby Grace dosáhla na vyšší polici. V pohledu z první osoby pak líp vyznívají lekačky, pokud jste jejich příznivci. Volba pohledu nakonec bude jen na vás.
V čem se Requiem od svých předchůdců neliší, je RE Engine, který opět kouzlí nesmírně detailní scény, v gardu s výbornými animacemi včetně obličejů a nádherným nasvícením. Uvidíme, jak se popere s výše zmíněným otevřeným světem, v interiéru ale obstojí na výbornou, jak už je v sérii ostatně zvykem.
Jestli můžu soudit z kratičké ukázky, čeká nás zase jedna z nejlépe vypadajících her současnosti, která si hravě poradí jak s honosnými mramorovými chodbami lemovanými filigrány a sochami šachovnicových figurek, tak se vším tím nechutným strachem a hnusem, kterým nás Umbrella Corporation a její následovníci zásobují už skoro třicet let.
Resident Evil Requiem vychází 27. února 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.