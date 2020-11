Kolik se dosud prodalo her ze sérií Total War, Yakuza či Sonic? Sega překvapuje čísly

30. 11. 2020 10:50 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Spousta sérií spadajících pod vydavatele Sega platí za takzvané niche tituly, tedy hry, které cílí na užší publikum a nemají proto takové prodejní ambice jako například Call of Duty či Assassin’s Creed. Příkladem za všechny budiž Yakuza, která byla dlouhou dobu izolovaná na asijský trh, než se postupně dostala i na západ.

Jejích 10 dílů (včetně remaků) od vzniku série v roce 2005 dohromady prodalo na 14 milionů kopií. V průměru by to znamenalo 1,4 milionů kusů na díl, ale pravdou je, že popularita série stoupá až s posledními díly, kterým se podařilo rozšířit se do světa i díky kvalitnímu anglickému dabingu. Jen poslední dva nové tituly The Song of Life a Like a Dragon mohou za 20 % celoživotních prodejů série.

Další niche hrou vedle Yakuzy je například RPG Persona. Její dosavadní prodeje jsou o kousek menší – 13,1 milionů kopií. Sega do toho navíc počítá celkem 18 her včetně mobilních verzí, z čehož můžeme usuzovat, že se jednotlivým dílům nedaří tak dobře jako Yakuzám.

Další velmi specifickou hrou, u nás už ale mnohem rozšířenější, je například Football Manager vycházející pravidelně každý rok už od roku 2005. Série si připsala již 22 milionů prodaných simulátorů kopané.

Z oblasti světově populárnějších sérií jmenujme strategickou ságu Total War, jež se může pochlubit 14 díly od roku 2000. Za těchto dvacet let se mezi hráče po celém světě prodalo 34,4 milionů her z historické (občas fantasy) série.

Sega dále aktualizovala celoživotní prodeje sérií PuyoPuyo (od roku 1991 se prodalo 32 milionů her včetně free-to-play titulů), Chain Chronicle (od roku 2013 počítá 22 milionů her), Shin Megami Tensei (od roku 1992 se 30 her včetně free-to-play titulů dělí o 17,4 milionů kusů), Hatsune Miku je na 6,4 milionech a Sakura Wars dosáhli 4,1 milionu.

Sega ještě zmiňuje Phantasy Star Online, která má 5,5 milionů uživatelů (nespecifikuje, zda aktivních či celoživotních) a celý článek zakončíme její nejúspěšnější sérií Sonic, která napříč svými díly, free-to-play tituly, remastery, automaty, merchem a dalším zábavním artiklem dostala do světa 1,14 miliardy produktů. Přiznejte se, kterým sériím napomohli vy?