GOG Galaxy se konečně chystá i na Linux

Po osamostatnění platformy GOG a zavedení regionálních cen konečně přijde řada i na nadšence využívající Linux. Společnost potvrdila, že chystá port své aplikace GOG Galaxy, která slouží jako společná knihovna ukazující vlastněné tituly napříč účty a obchody.
Spoluředitel Krzysztof Papliński novinku potvrdil serveru GamingOnLinux, kdy dodal, že firma najala specialistu na tento operační systém, aby jim pomohl aplikaci optimalizovat. Zároveň ale doplnil, že si na tuto verzi zájemci ještě chvíli počkají a aktuálně nechce slibovat žádná konkrétní data. Zároveň není jasné, jestli při vydání nabídne všechny funkce z ostatních systémů.
Už samotný krok je vstřícným gestem, které v počítačovém světě rozhodně není samozřejmostí. Linux nadále zůstává vedlejší platformou určenou především pro nadšence než běžné uživatele. I kvůli tomu je potenciální segment zákazníků výrazně menší než třeba u Windows.