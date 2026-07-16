„GOG vznikl proto, aby klasické hry tiše nezmizely,“ říká šéf komunikace digitálního obchodu

Platforma GOG se za téměř dvě dekády zařadila mezi stálice herních obchodů a hlavního tahouna archivace digitálního umění. Měli jsme jedinečnou příležitost vyzpovídat šéfa komunikace Piotra Gnypa, se kterým jsme si povídali o historii obchodu, hlavní vize GOGu, ale právě i o archivaci digitálních médií a o tom, jak je těžké portovat staré hry na moderní systémy. Jde o téma důležité v kontextu postupného vytrácení fyzických nosičů a faktu, že mnoho her dodnes funguje s nutností neustálého internetového připojení nebo s protipirátskou ochranou.
Jaká byla hlavní myšlenka vzniku GOG (tehdy Good Old Games) v roce 2008? Šlo čistě o snahu zpřístupnit staré hry na moderním hardwaru?
GOG vznikl proto, aby klasické hry tiše nezmizely. Náš příběh je osobní a začal ve chvíli, kdy Michał Kiciński, spoluzakladatel a dnešní majitel společnosti, navštívil obchod s hrami v USA a zjistil, že na pultech nemůže najít klasické tituly, které hledal. Jednoduše zmizely z nabídky. Digitální distribuce tehdy teprve začínala nabírat na síle, takže se myšlenka zrodila téměř sama: vrátit tyto hry zpět hráčům, nabídnout je bez DRM ochrany a zajistit jejich funkčnost na moderních počítačích. Odtud také pochází název Good Old Games.