„GOG vznikl proto, aby klasické hry tiše nezmizely,“ říká šéf komunikace digitálního obchodu
zdroj: Vlastní
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„GOG vznikl proto, aby klasické hry tiše nezmizely,“ říká šéf komunikace digitálního obchodu

16. 7. 2026 18:00 | Rozhovor | autor: Jakub Malchárek |

Platforma GOG se za téměř dvě dekády zařadila mezi stálice herních obchodů a hlavního tahouna archivace digitálního umění. Měli jsme jedinečnou příležitost vyzpovídat šéfa komunikace Piotra Gnypa, se kterým jsme si povídali o historii obchodu, hlavní vize GOGu, ale právě i o archivaci digitálních médií a o tom, jak je těžké portovat staré hry na moderní systémy. Jde o téma důležité v kontextu postupného vytrácení fyzických nosičů a faktu, že mnoho her dodnes funguje s nutností neustálého internetového připojení nebo s protipirátskou ochranou.

Jaká byla hlavní myšlenka vzniku GOG (tehdy Good Old Games) v roce 2008? Šlo čistě o snahu zpřístupnit staré hry na moderním hardwaru?

GOG vznikl proto, aby klasické hry tiše nezmizely. Náš příběh je osobní a začal ve chvíli, kdy Michał Kiciński, spoluzakladatel a dnešní majitel společnosti, navštívil obchod s hrami v USA a zjistil, že na pultech nemůže najít klasické tituly, které hledal. Jednoduše zmizely z nabídky. Digitální distribuce tehdy teprve začínala nabírat na síle, takže se myšlenka zrodila téměř sama: vrátit tyto hry zpět hráčům, nabídnout je bez DRM ochrany a zajistit jejich funkčnost na moderních počítačích. Odtud také pochází název Good Old Games.

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Co se v článku dál dočtete?

  • S jakou vizí vznikla v roce 2008 platforma GOG?
  • Co stálo za rozhodnutím prodávat hry bez DRM?
  • Proč je archivace videoher důležitá?
  • Co nejčastěji brání vydávání starých her na současném hardwaru?

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Tagy:
rozhovory archivace GOG
Zdroje:
Vlastní
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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