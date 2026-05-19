GOG už uvádí hry v korunách a regionálních cenách

GOG.com dál rozšiřuje podporu lokálních trhů a nově potěší i české hráče. Už je totiž možné na platformě nakupovat hry přímo v českých korunách. Vedle samotné podpory koruny přichází i regionální ceny upravené speciálně pro český trh. Pro uživatele to znamená přehlednější nákupy bez přepočítávání měn a celkově pohodlnější používání obchodu.
GOG zároveň zdůrazňuje, že jde o další krok ve snaze přiblížit platformu hráčům po celém světě a nabídnout co nejpřívětivější prostředí pro nákup i vlastnictví her. Samozřejmě při zachování DRM-free distribuce bez dodatečných omezení. Česká republika se tak přidává k dalším regionům, kde GOG.com nabízí lokalizovanější přístup a vlastní cenovou politiku.