GOG už uvádí hry v korunách a regionálních cenách
zdroj: GOG

19. 5. 2026 7:51 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

GOG.com dál rozšiřuje podporu lokálních trhů a nově potěší i české hráče. Už je totiž možné na platformě nakupovat hry přímo v českých korunách. Vedle samotné podpory koruny přichází i regionální ceny upravené speciálně pro český trh. Pro uživatele to znamená přehlednější nákupy bez přepočítávání měn a celkově pohodlnější používání obchodu.

GOG zároveň zdůrazňuje, že jde o další krok ve snaze přiblížit platformu hráčům po celém světě a nabídnout co nejpřívětivější prostředí pro nákup i vlastnictví her. Samozřejmě při zachování DRM-free distribuce bez dodatečných omezení. Česká republika se tak přidává k dalším regionům, kde GOG.com nabízí lokalizovanější přístup a vlastní cenovou politiku.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
