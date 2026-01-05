GOG mění majitele. Obchod míří plně k jeho spoluzakladateli
zdroj: GOG

GOG mění majitele. Obchod míří plně k jeho spoluzakladateli

PC MAC Linux

5. 1. 2026 15:00

GOG je díky své DRM-free politice oblíbenou alternativou Steamu, která si od svého znovuspuštění v roce 2010 zajistila řadu příznivců a věrných nákupčích. Ty proto koncem roku mohla zarazit zpráva o tom, že CD Projekt platformu prodává. Nicméně změny by se v konečném důsledku měly projevit jen minimálně.

GOG zdroj: GOG

Platforma nadále zůstane u jednoho ze svých otců. Společnost svůj stoprocentní podíl prodává spoluzakladateli a svému druhému největšímu akcionáři Michałovi Kicińskimu. Obchod se uskuteční za 90,7 milionů polských zlotých z externího zdrojů, což je v přepočtu asi 521 milionů korun, které Kicińskimu zajistí, že bude jediným majitelem platformy.

Změna by se v budoucnosti měla projevit čistě pozitivně. GOG je řadu let známý svým důrazem na skutečné vlastnictví zakoupených her, odmítá protipirátské ochrany, a snaží se zachovat tituly z minulosti i přítomnosti. Nový majitel chce ve filozofii pokračovat a kvůli turbulentní době uzavřených systémů na ni dávat ještě větší důraz.

„Chceme udělat ještě více pro zachování klasických her z minulosti, oslavit vynikající hry současnosti a pomoci utvářet klasiky budoucnosti, včetně nových her s opravdovým retro duchem,“ slibuje se v prohlášení.

Platforma zůstane nezávislá, ale zachová si vztah s CD Projektem, jehož hry bude ve svém obchodě nadále vydávat. V průběhu roku dojde k odtajnění dalších ambiciózních projektů, které pomohou vrátit zaprášené klasiky, a nový majitel chce dát větší hlas komunitě skrze připravované iniciativy.

„Jelikož se nyní naplno soustředíme na náš ambiciózní plán vývoje i rozšiřování našich herních značek o další vysoce kvalitní produkty, přišlo nám, že přišel správný čas udělat tento krok. GOG už dlouhodobě funguje nezávisle. Teď jen přechází do dobrých rukou. Jsme přesvědčení, že s podporou Michała Kicińského, jednoho ze spoluzakladatelů platformy, bude jeho budoucnost plná skvělých projektů a úspěchů,“ napsal k prodeji ředitel CD Projektu Michał Nowakowski.

Nám nezbývá nic jiného, než jeho slova podepsat. Vývojářské těleso by se tímto krokem mohlo zbavit několika povinností a plně se soustředit na tvoření ambiciózních videoherních děl, mezi něž se řadí druhý Cyberpunk i Zaklínač 4.

