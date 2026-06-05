Elden Ring konečně dostává datum vydání pro Switch 2

FromSoftware si dal na čas, konečně ale odhalil datum, kdy se akční RPG Elden Ring podívá na Nintendo Switch 2. Společně s vydavatelstvím Bandai Namco studio oznámilo, že Tarnished Edition vyjde 28. srpna a nabídne nejen základní hru, ale také datadisk Shadow of the Erdtree. Původně měl titul na novou konzoli Nintenda zamířit už dříve, vývojáři však vydání odložili, aby měli větší prostor pro optimalizaci.
Edice navíc přinese dvojici nových startovních povolání, dosud neviděné sady zbrojí a rozšířené možnosti úprav věrného oře Torrenta. Zmíněné novinky se následně dostanou i na ostatní platformy včetně PC, PlayStationu a Xboxu. Elden Ring od svého vydání v roce 2022 prodal desítky milionů kopií, dočkal se úspěšného rozšíření i multiplayerového spin-offu Nightreign. Momentálně se navíc natáčí filmová adaptace od režiséra Alexe Garlanda a studia A24, která by měla do kin zamířit v březnu 2028.