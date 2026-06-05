Elden Ring konečně dostává datum vydání pro Switch 2
zdroj: FromSoftware

Elden Ring konečně dostává datum vydání pro Switch 2

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

5. 6. 2026 11:49 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Elden Ring
Elden Ring
Elden Ring
Galerie

FromSoftware si dal na čas, konečně ale odhalil datum, kdy se akční RPG Elden Ring podívá na Nintendo Switch 2. Společně s vydavatelstvím Bandai Namco studio oznámilo, že Tarnished Edition vyjde 28. srpna a nabídne nejen základní hru, ale také datadisk Shadow of the Erdtree. Původně měl titul na novou konzoli Nintenda zamířit už dříve, vývojáři však vydání odložili, aby měli větší prostor pro optimalizaci.

Edice navíc přinese dvojici nových startovních povolání, dosud neviděné sady zbrojí a rozšířené možnosti úprav věrného oře Torrenta. Zmíněné novinky se následně dostanou i na ostatní platformy včetně PC, PlayStationu a Xboxu. Elden Ring od svého vydání v roce 2022 prodal desítky milionů kopií, dočkal se úspěšného rozšíření i multiplayerového spin-offu Nightreign. Momentálně se navíc natáčí filmová adaptace od režiséra Alexe Garlanda a studia A24, která by měla do kin zamířit v březnu 2028.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG akční RPG soulslike
Zdroje:
Bandai Namco, FromSoftware
Hry:
Elden Ring Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

S Karlem Drdou, a o State of Play || Chléb & Games
S Karlem Drdou, a o State of Play || Chléb & Games
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Záběry z hraní
God of War Laufey - Záběry z hraní
Control Resonant - Datum vydání
Control Resonant - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Marvel’s Wolverine - Rozšířený trailer se záběry z hraní
Marvel’s Wolverine - Rozšířený trailer se záběry z hraní
Until Dawn 2 - Oznámení
Until Dawn 2 - Oznámení
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
Planet Zoo 2 - Oznámení
Planet Zoo 2 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení

Nejnovější články