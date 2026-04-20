Filmový Elden Ring už se formuje. Snímek má datum premiéry i kompletní obsazení

Elden Ring je fenomén, který utvrdil královskou pozici FromSoftware nejen v žánru soulslike, ale také coby popkulturní ikony, jejichž tituly znají i lidi videohrami jinak nepolíbení. Herní hit postupně proniká i do dalších médií a po deskovce je teď na řadě hraná filmová adaptace.
Už nějaký ten pátek se ví, že film Elden Ring vzniká pod hlavičkou nezávislé produkční společnosti A24, která je známá svými odvážnými a skvělými snímky na hranici artu a mainstreamu, třebaže v poslední době jejich tvorba už není vždy tak přesvědčivá. Což se snad nebude týkat chystané adaptace, která má nově stanovené datum premiéry na 3. března 2028.
Plná produkce startuje teď na jaře, přičemž je jasné, že jde o ambiciózní projekt. Podtrhuje to fakt, že film napíše a natočí Alex Garland, kterého proslavila nejen spolupráce s Dannym Boylem na sérii 28 dní/let poté, ale také snímky jako Občanská válka, Anihilace či Ex Machina. A můžete vzít jed na to, že vizuálně půjde o působivou podívanou, vytvořenou na míru IMAX sálům.
Společně s datem premiéry se současně odhalilo i obsazení, z něhož je evidentní, že se hlavních rolí chopí Kit Connor (Srdcerváči), Ben Whishaw (Skyfall) a Cailee Spaeny (Alien: Romulus). Před kamerou se nicméně objeví taktéž Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, milovaný Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird a Peter Serafinowicz. Konkrétní role a postavy rozdělené zatím nejsou.
Všichni vyjmenovaní nejsou vysloveně hvězdnými jmény, nicméně zkušenosti i talent rozhodně mají, takže by nic nemělo bránit tomu, aby se svět Hidetaky Mijazakiho a George R. R. Martina mohl zhmotnit na stříbrném plátně a udělat radost více než 30 milionům hráčů předlohy po celém světě, ale i běžnému diváctvu. Karty na to jsou rozdané správně, tak uvidíme za dva roky v kinech.