Nejčtenější články týdne – Slavná pokračování
Nejčtenější články týdne – Slavná pokračování

29. 9. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Prvním z poutavých článků, který vás minulý týden zaujal, je fascinující návrat hororové série Silent Hill do temných koutů japonských hor. Akční adventura Ghost of Yōtei, zasazená do dramatického období konce Sengoku, naopak rozproudila diskusi o odvaze uchopit historickou tematiku. Další pokračování žánrově unikátního Hades II vzbudilo zájem svou hlubokou mytologickou inspirací a inovativní hratelností.

Nejčtenější články týdne

Silent Hill f
Silent Hill f – recenze japonského hororu
Mlžné hory
Ghost of Yotei
Ghost of Yótei – recenze pomstychtivé akční adventury
Návrat do překrásného Japonska
OD - KNOCK Teaser Trailer
Kodžimův horor OD ukázal tříminutový teaser, podobnost s P.T. nezastírá
Napětí a svíčky
Steam Logo
Pozor, co hrajete na Steamu. Streamer přišel o 650 tisíc na léčbu rakoviny
Malware si nevybírá
Hades II
Hades II – recenze pokračování starořeckého roguelite
Když mýty ožívají

Redakce doporučuje

Borderlands 4
Borderlands 4 – tipy a triky, jak vylootovat celý Kairos
Deset tipů v boji proti Timekeeperovi
Deus Ex Remastered
Jedna z nejlepších her všech dob se dočká modernizace. Deus Ex Remastered vyjde v únoru
JC Denton v novém kabátu
Saros
Saros představil hratelnost a novinky. DNA Returnalu ale nezapře
Nová planeta, ještě horší hrozby
Jump Space
Pod radarem: Absurdní Baby Steps, mrazivý Firewatch, automatizační hrdinové i Slime Rancher 2
Či překvapivě kvalitní sci-fi
Jötunnslayer: Hordes of Hel
Jotunnslayer: Hordes of Hel – recenze slovenské variace na Vampire Survivors
Masakr, dokud peklo nezamrzne

Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2

