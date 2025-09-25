zdroj: Housemarque

Saros představil hratelnost a novinky. DNA Returnalu ale nezapře

25. 9. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Sony během zářijového State of Play 2025 podrobněji představilo Saros, duchovního nástupce Returnal od finského studia Housemarque. Hra dorazí na PlayStation 5 už 20. března 2026 a nabídne také vylepšenou verzi pro PS5 Pro.

První ukázka z hraní v Unreal Enginu 5 představila nejen atmosféru tajemné planety Carcosa, která se mění s každou hráčskou smrtí, ale i několik novinek, které rozvíjejí roguelite hratelnost Returnal.

Sledovat budeme hlavního hrdinu Arjuna Devraje (ztvárněného Rahulem Kohlim), prozkoumávajícího trosky dávné civilizace ovlivněné temným osvícením blížícího se zatmění. Carcosa nabídne řadu odlišných prostředí a biomů, které se budou měnit v závislosti na průchodu hrou. Během své cesty se Arjun setkává s klíčovou postavou Nityou Chandran v podání Shunori Ramanthan. 

Saros ale bude samozřejmě stát primárně na akci. Arjunův bojový oblek mu umožňuje uhýbat, ohánět se nablízko a skákat, přičemž na začátku každého průchodu si vyberete výbavu z lidských zbraní Soltari a mimozemských hraček Carcosy. V ukázce si Arjun volí fosforovou brokovnici, která bude jen jednou z mnoha možností.

Saros zdroj: Housemarque

Při překonávání zdánlivě neproniknutelných, divokých vzorců nepřátelských střel vám pomůže novinka v podobě štítu, kterým budete moct absorbovat energii z nepřátelských projektilů a následně ji využít při útoku. To souvisí s dalším prvkem nabíjecích zbraní, které mění Arjunovu pravou paži v ničivou zbraň poháněnou energií zatmění.

K permanentnímu postupu přispívá i schopnost druhé šance, jež umožní hrdinovi po první smrti vstát díky dalšímu typu energie. Spolu s možností vylepšovat oblek a schopnosti by se tak průchody časem měly zjednodušovat.

Housemarque i tentokrát klade důraz také na příběh. Počítat můžete s filmovými sekvencemi, dialogy s postavami a s hologramy, které odhalí, co se na Carcose skutečně stalo. Tvůrci slibují také surrealistické a mysteriózní momenty, o nichž se ale více dozvíme až později.

Saros zdroj: Housemarque

Hudební doprovod zajišťuje Sam Slater, dvojnásobný držitel Grammy, známý z projektů jako Černobyl, Joker nebo Mandy. Jeho mix temné elektroniky a drone-metalu má podle vývojářů vytvořit jedinečný a odvážný soundtrack, který se vymyká žánrovým hranicím.

Na vývoji Sarosu spolupracují také studia Nixxes, XDEV a PlayStation Studios Creative Arts, jež přispívají k vizuální stránce, hudbě i celkové produkci. Saros je stále ve vývoji, a jak připomněl kreativní ředitel Gregory Louden, do vydání ještě dozná řady úprav. Už teď je ale jasné, že Housemarque staví na základech Returnalu a zároveň hodlá posunout hranice akčního roguelite bullet-hellu zase o kus dál.

Saros vychází 20. března 2026 exkluzivně na PlayStation 5.

akční third person roguelite
Housemarque
Saros
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
