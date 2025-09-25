Jedna z nejlepších her všech dob se dočká modernizace. Deus Ex Remastered vyjde v únoru

Občas se v životě ději zvláštní náhody. Například letos, když jsem po dohrání System Shock 2: 25th Anniversary Remaster v návalu chuti na další „vtahovky“ dohrál Deus Ex a říkal si, jak strašně by fantastickému cyberpunku slušel remaster. Zbožné přání se mi vyplnilo a začátkem příštího roku vyjde Deus Ex Remastered. Nikoliv však pod taktovkou mistrů remasterů Nightdive, ale od restaurátorů z Aspyru.
Původní hra z roku 2000 redefinovala pojem svobody a dodnes patří k nejlepším hrám vůbec. V dystopické budoucnosti, kdy korporace tahají za nitky celých vlád, a lidé žijí ve stínu bohatých elit, se v roli agenta JC Dentona dostanete na stopu globálního spiknutí. To vše ve futuristických kulisách, kde transhumanismus maže hranici mezi člověkem a strojem.
Kybernetické implantáty, nanovylepšení orgánů, genetické viry. Arzenál a nebezpečí číhá na každém kroku. Aspyr na remasteru spolupracovali s původními tvůrci z Eidos-Montrál. Hra cílí na milovníky původní verze i nové hráče, kterým geniální dítko vývojáře Warrena Spectora už může přijít zastaralé a nevzhledné.
Každá lokace dostane nové nasvícení, dynamické stíny, částicové efekty a detailnější textury. Facelift dostanou i modely postav, které na vás budou promlouvat s lyp-syncem a jejichž skon bude doprovázet ragdollová fyzika. Velkou úprvou projde také ovládání, které bude uzpůsobeno ovladačům. Ať už se budete plížit bočními uličkami, nebo se k cíli prostřílíte, schéma na klávesnici a myši i gamepadu bude odrážet moderní hry.
Tvůrci si při navrhování ovládání i uživatelského rozhraní vzali inspiraci z Deus Ex: Human Revolution a Mankind Divided. To znamená čitelnější navigaci prostředím, radiální menu, intuitivnější zacházení se zbraněmi, inventářem i nanoimplantáty.
Deus Ex Remastered vyjde 5. února 2025 na PC a PlayStation 5.