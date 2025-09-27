Pod radarem: Absurdní Baby Steps, mrazivý Firewatch, automatizační hrdinové i Slime Rancher 2

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Deadly Days: Roadtrip – Zombie akce s tetrisovým batohem plným kombinací
Studio Pixelsplit se po šesti letech rozhodlo vrátit ke své zombie akci Deadly Days a opatřit jí plnotučné pokračování s podtitulem Roadtrip. Že jste o původní hře vůbec neslyšeli? Pak pokud čtete tyto řádky bezprostředně po publikování článku, můžete ji na Steamu chytit v 92% slevě za směšných 23 korun a seznámit se!
Pokračování je samozřejmě o poznání dražší, ale také po všech stránkách zajímavější hrou. Navenek se jedná prostě o další zombie střílečku v roguelite režii, kde si na mapě volíte cestu zamořeným světem a doufáte, že se postupně vylepšíte natolik, abyste porazili finálního bosse.
Deadly Days: Roadtrip má ale i pár vlastních lákadel. Tím největším je správa inventáře. Ten funguje v podstatě jako ve fantastické hře Backpack Hero, tedy je velmi omezený, jako v Tetrisu do něj skládáte nejrůznější vybavení a nejde jen o to tam vše nějak narvat, ale primárně co dát vedle čeho, protože jednotlivé předměty se vzájemně ovlivňují a vznikají tak šílená komba.
Dalším lákadlem budiž hledání nových přeživších, které schraňujete ve své základně, kde vylepšují vaše možnosti, a můžete za ně dokonce i hrát. V rámci předběžného přístupu se hra dočká jednoduše nového obsahu ve všech oblastech, tedy další mapy, předměty, hrdinové, nepřátelé… Však to znáte.
Steam – 365 korun
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců.
Baby Steps – Bláznivý simulátor chůze od tvůrce Getting Over It
Bennett Foddy si kdysi podmanil svět svou hrou Getting Over It with Bennett Foddy, v níž jste hráli za chlapa v sudu, který se pohyboval po 2D světě jen s pomocí obouruční palice. Byla to hra, která pořádně otestovala vaše nervy, protože vyšplhat v ní alespoň deset metrů bez jediného pádů, který vás pošle na začátek, byl nadlidský výkon.
Nyní tu máme novinku Baby Steps, na které kromě Foddyho pracovali ještě Maxi Boch a Gabe Cuzzillo. Je to v jádru stejná hra – nesmyslně náročné cestování tentokrát otevřeným 3D světem vlastně bez pořádného cíle, které zákonitě musí na*rat i toho největšího pohodáře pod sluncem.
Jste zavalitý gaučový muž absolutně se nehodící do společnosti, který je najednou vtažen do divného světa. A sám je divný, protože přestože jsou jeho ruce schopné sbírat předměty, za žádných okolností mu nepomohou třeba předejít pádu z útesu.
Ovládáte jen nohy a prostředí je samozřejmě plné kamení, svahů, kluzkých povrchů a zkrátka všeho, co se ze všech sil snaží o váš neúspěch. A je to dokonalá prča a opět streamerský hit. Pokud si dobrovolně chcete ubližovat nebo jen prostě potřebujete skutečnou výzvu, protože ta od FromSoftware pro vás vlastně žádnou výzvou není, pak definitivně zkuste dětské krůčky.
Steam, PlayStation 5 – 475 korun
Jump Space – Nečekaně kvalitní vesmírná střílečka pro partu přátel
Na trhu se z ničeho nic objevila hra, která ani náhodou nepůsobí jako další indie záležitost. Realistická grafika je v Jump Space na vysoké úrovni, zatímco sci-fi akce na planetách ve skafandrech a mezi nimi ve vesmírných plavidlech vypadá jednoduše skvěle.
Jedná se primárně o kooperaci až 4 hráčů, ale dát si to můžete i sólově. Jste členové posádky jedné kompaktní lodi, s níž se vydáváte na nejrůznější mise. Hra se pyšní plynulým přechodem z pilotování lodi v průzkum po svých – plavidlo můžete opustit jak po přistání na planetě, tak klidně i ve stavu bez tíže, kdy doplachtíte k nepřátelské lodi s pomocí jetpacku, sabotujete ji a pak se ladně odrazíte zpět ke své bárce.
Je to ryzí střílečka plná nepřátelských plavidel a robotů, která je jak o průzkumu vesmíru, tak i hledání zdrojů, protože prim zde hraje jak vylepšování vaší lodi, tak i její oprava po bitvě. Už v předběžném přístupu se hra těší veliké oblibě. Plná verze by mohla vyjít již za půl roku s více misemi.
Steam – 475 korun
V předběžném přístupu odhadem na 5 měsíců.
ShapeHero Factory – Factorioidní Survivor? Že váháš!
ShapeHero Factory je nejčerstvější přírůstek na poli automatizačních her, tedy kousků jako Factorio či Satisfactory. Hlavní slovo si zde bere pásová výroba, přičemž nejblíž má ke hře Shapez, protože po pásech se prohánějí abstraktní tvary. Jejich spojením ale vznikne velice konkrétní produkt.
A když říkám produkt, tak tím myslím voják! Spojením kolečka a trojúhelníku vznikne hbitý bojovník, zatímco kolečko se čtverečkem vytvoří mohutný tank. Vaším úkolem je tedy experimentovat s výrobou armády a zajistit přísun těch správných bojových sil.
Není to totiž jen o produkci. Vzniklé jednotky se samy vrhají do boje s neustále se valícími nepřáteli, čímž nám tu vzniká velice neotřelý mix poklidného automatizování s velice neklidným přežíváním. A na tom prostě nemůže být nic špatného!
Steam – 450 korun
PlayStation 5 – 569 korun
Switch – 599 korun
Demo k dispozici.
Slime Rancher 2 – Pokračování přelomového farmaření se slizáky
Přelomový Slime Rancher je konečně zpět v plné síle! Pokud jste o něm náhodou nikdy neslyšeli, pak vězte, že původní díl si zahrálo 15 milionů hráčů, což je na indie počin opravdu nesmyslné číslo. Dvojka je pak jednoduše více téhož.
To znamená že opět dostanete svůj vlastní ranč, na kterém budete pěstovat nejrůznější plodiny nikoliv k prodeji, ale abyste měli čím nakrmit titulní slizáky. Jsou to prapodivné bytosti toulající se krajinou plnou tajemství, které nasáváte do „zbraně“ a chováte na farmě.
Jinak je hra hlavně o průzkumu světa, vylepšování, plnění úkolů, a tak nějak obecné pohodě a kompletování vlastní sbírky. Bude to ale stačit na vystoupení ze stínu předchůdce?
Steam, PlayStation 5 – 700 korun
Xbox Series – 589 korun
Easy Delivery Co. – Klidné doručování s absurdně vysokým hodnocením
Kdo by řekl, že zimní prostředí v retro grafice s naprosto jednoduchou hratelností se postará o novou senzaci? Ale jinak se o Easy Delivery Co. ani mluvit nedá, když si hra po týdnu na trhu vysloužila na Steamu nálepku „extrémně kladného“ hodnocení od více než 1300 recenzí.
Někdy zkrátka ke štěstí stačí opravdu málo. V tomto případě v podstatě multikára, na kterou můžete nakládat krabice a rozvážet je po světě. Jízda je to poklidná, příjemná, posloucháte hudbu a jen žijete okamžikem.
Větší vzrušení zažijete jen při nakládce a vykládce, kdy si můžete popovídat s místními a trochu lépe je poznat. A vlastně nic víc, nic míň. Jen téměř absolutně hodnocená malá hra, která si na nic nehraje a nechá vás v klidu hrát…
Steam – 315 korun
Arctic Awakening – Mrazivé „Firewatch“ plné sci-fi a tajemství
Arctic Awakening se od začátku profiluje jako nový Firewatch, tedy na pohled krásná adventura, v níž procházíte krajinou plnou záhad a společnost vám dělá jen kdosi ve vysílačce. V tomto případě ale nejste v teplem zalitých lesích, kde hrozí požáry. Místo toho se vaše letadlo zřítilo na sněhem zasypané Aljašce.
Ve vysílačce máte svého kopilota, který se s druhou částí letadla zřítil kamsi jinam a jelikož se pádem zranil, je na vás, abyste ho našli a společně se dostali domů. Ale i tak nejste sami. Máte totiž k ruce svého terapeutického robůtka, který vám jakžtakž pomůže s průzkumem okolí a případně vás i nasměřuje.
Hra je ale primárně o poklidném průzkumu aljašské divočiny, která není tím, čím se zdá být. Nějací lidé tu po sobě zanechali stopy, obrovské stavby a plno tajemství, která vám nedají spát. To vše s nádechem lehkého sci-fi. Sice by se teď hodilo spíš to zahřátí, když teplota za okny tak prudce klesá, ale jde něčemu takovému odolat?
Steam, PlayStation 5 – 600 korun
Xbox Series – 719 korun