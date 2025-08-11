Nejčtenější články týdne – Mafia boduje
11. 8. 2025

Největší pozornost si minulý týden získal článek o Mafii: The Old Country, který přináší svěží vítr do série a vrací se k lineárním misím na sicilském venkově. Tento návrat ke kořenům série je oslavován pro svůj silný příběh a atmosférickou autenticitu. Další článek, který vzbudil zájem, se zaměřil na obtížnost ve hrách, konkrétně na akční RPG The First Berserker: Khazan, a odhalil fascinující psychologii hráčů, kteří raději hru vzdají, než aby snížili obtížnost. V neposlední řadě se čtenáři ponořili do světa Abiotic Factor, hry inspirované legendárním Half-Life, která kombinuje survival prvky s vědeckým bádáním v komplexu plném nebezpečí.

