Proč nebudou The Sims 5? Série se stala obětí vlastní hamižnosti

5. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

EA se se simulátorem života The Sims chytilo do zlaté pasti. Poslední díl vyšel před 11 lety a žádné The Sims 5 nejsou na obzoru, respektive ne v takové podobě, v jaké bychom asi přímé pokračování očekávali. Hra ale v žádném případě není mrtvá, pořád do ní přibývají rozšíření a kosmetické balíčky... a v tom je právě ten zakopaný pes.

Kdybyste teď spustili Steam a koupili si The Sims 4 s úplně veškerým obsahem, vyjde vás kompletní balík na v přepočtu více než 24 tisíc korun, a to jsou některá DLC momentálně ve slevě. Prezidentka EA Entertainment, Laura Miele, která ve firmě působí skoro třicet let, pak v rozhovoru pro Variety celkem jasně vysvětlila, že si pokračováním nechtějí roztříštit oddanou komunitu, která skrz přídavky do hry nalila nemalé peníze.

„Nechceme, aby hráči museli začínat úplně od nuly, vzdát se všeho, co si ve hře vytvořili nebo koupili,“ řekla Miele. „Jen pro The Sims 4 jsme za posledních deset let vydali přes 85 balíčků s obsahem. Resetovat to všechno by nebylo fér vůči hráčům ani vůči celé komunitě,“ říká Miele. Aneb když husa i po 11 letech snáší zlatá vejce, proč to měnit?

Místo The Sims 5 ale dostaneme filmovou adaptaci, kterou produkuje Margot Robbie. Hráčky a hráči se tak po inovacích ve vyschlém žánru simulátoru života musí poohlížet u konkurence. A tou je momentálně de facto jen InZoi, který je navíc v předběžném přístupu, případně Paralives, kteří ho zahájí letos na podzim. Simíci se tak nového dílu jen tak nedočkají, to spíše EA časem vydá update s lepší grafikou a novými mechanismy.