Křehké ego, nebo frustrace? Lidé raději hru nedohrají, než aby snižovali obtížnost

6. 8. 2025 16:30

Obtížnost ve hrách je vskutku ošemetná záležitost. Živě si pamatuji rozhněvané debaty o elitářství komunity kolem Dark Souls, kterou do rozhněvané piruety vytočila pouhá zmínka o tom, že by hra mohla mít volitelnou jednoduchou obtížnost. Podle všeho je s dohráváním těžších her spojený takový pocit zadostiučinění, že lidé raději hru nedohrají, než aby si snížili obtížnost.

Přesně to totiž zjistili vývojáři nedávného akčního RPG The First Berserker: Khazan, když se ponořili do statistik svého publika. Na nevoli navazuje taky přepracovaný systém obtížnosti a nový herní mód pro nováčky, který hra obdržela už koncem června.

„Na začátku jsme jako výchozí zážitek nastavili režim ‚normal‘ a přidali jsme o něco přístupnější variantu ‚easy‘,“ vysvětluje kreativní ředitel Junho Lee. „Předpokládali jsme, že pokud bude hra na někoho moc těžká, prostě si přepne na snazší režim. Jenže data ukázala opak – spousta hráčů radši hru úplně vzdala, než aby slevila z obtížnosti.“

Podle Leeho jde o jev hluboce zakořeněný v hráčské psychologii. „Mnozí nám doslova napsali, že raději odejdou se ctí, než aby přepnuli na jednodušší režim,“ dodává. Jinými slovy pýcha vítězí nad pohodlím a slevováním z nároků na sebe sama.

„Zajímavé je, že někteří hráči by prý obtížnost bez váhání snížili – ale jen kdyby se místo ‚easy‘ jmenovala třeba ‚normal‘. Názvy hrají velkou roli,“ přiznává Lee. Proto taky přišli vývojáři s přepracovaným systémem. Nový režim Nováček není jen o tom, že nepřátelé vydrží méně, obsahuje i prvky zpřístupnění (například zvýraznění nepřátel i mimo boj) a odpouští více hráčských chyb. Na druhé straně přibyl i hardcore režim, který přináší bossy ve své „čisté“ a brutální podobě – tak, jak původně vypadali v raných verzích hry.

Balanc je zkrátka vždycky minové pole. A i když se může zdát, že je přidání nových stupňů obtížnosti malý krok, vypovídá to hodně o tom, jak vývojáři reagují na chování své komunity. V tomto případě si studio Neople zaslouží pochvalu. Ne za to, že by hru usnadnili, ale za to, že naslouchají.