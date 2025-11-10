Nejčtenější články týdne – Další zpoždění GTA VI

Jedním z vrcholů uplynulého týdne byla nepochybně rozsáhlá esej zamýšlející se nad magií strategického giganta Europa Universalis V, který po letech čekání znovu láká hráče na komplexní geopolitická dobrodružství. Neméně zajímavou bylo zklamání Football Manager 26, které se pokusilo sérii vrátit na piedestal fotbalových simulátorů. Změny, které měly z redesignu udělat revoluci, se nakonec ukázaly být bolestivou lekcí při oživování tolik milované značky. Arc Raiders zase předvedli, že extrakční střílečka může okouzlit nejen svou vizuální stránkou a dechberoucí zvukovou kulisou, ale i svou schopností chytnout za srdce hráče nečekanou kooperací a otevřeností ze strany komunity. Navíc jsme nemohli přehlédnout další odložení dlouho očekávaného Grand Theft Auto VI.
