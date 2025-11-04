Jaké hry vyjdou v listopadu?

Listopad bývá obdobím, kdy se dny krátí a večery prodlužují – ideální čas na ponoření se do nových světů. Ať už jde o velké strategické kampaně, návraty kultovních sérií nebo akční novinky, tento měsíc nabídne opravdu pestrou herní paletu. Čekají nás legendární návraty, rozšířené edice i nová dobrodružství, která zaujmou fanoušky všech žánrů, od strategií a RPG až po adrenalinové akce.
4. 11. Europa Universalis V (PC)
Strategický gigant od Paradoxu se po dlouhých letech vrací v nové generaci. Europa Universalis V rozšiřuje klasickou recepturu geopolitické grand strategie o hlubší diplomatické systémy, přehlednější ekonomiku a dynamičtější události. Nově půjde víc než kdy dřív o dlouhodobé vztahy mezi státy, včetně složitějších aliancí a kulturních vlivů. Série tak pokračuje ve své tradici – být dokonalým sandboxem pro všechny, kdo rádi píšou alternativní dějiny.
4. 11. Football Manager 26 (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android, iOS)
Další ročník legendárního manažerského simulátoru přináší novinky nejen na hřišti, ale i mimo něj. Football Manager 26 klade po dvouleté pauze větší důraz na atmosféru zápasů, realistické přestupy a zbrusu nový systém taktických pokynů během zápasu. Poprvé se hra dočkala plné podpory konzolových ovladačů a přepracovaného rozhraní, které zjednodušuje správu týmu. Mobilní verze navíc nabídnou cloudové ukládání a plynulé přecházení mezi zařízeními.
6. 11. Syberia Remastered (PC, PS5, Xbox Series)
Kultovní adventura Benoîta Sokala se vrací v remasterované edici, která původní příběh právničky Kate Walker posouvá do moderního vizuálního kabátu. Syberia Remastered zachovává stejnou melancholickou atmosféru, steampunkové lokace a poetické tempo vyprávění, ale přidává plně přepracované modely postav, novou orchestrální hudbu a lepší ovládání či podporu vyšších rozlišení a HDR.
6. 11. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2)
Nintendo se vrací s novým dílem akční série Hyrule Warriors, která kombinuje svět Zeldy s masivními bitvami inspirovanými Dynasty Warriors. Age of Imprisonment se odehrává před událostmi Tears of the Kingdom a nabízí pohled na první Válku o zapečetění, kam povedete známé hrdiny i nové postavy proti armádám démonů. Technicky i graficky by hra měla pořádně těžit z výkonu Switche 2, což se má projevit plynulejšími bitvami i detailnějším prostředím.
11. 11. Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae (PC, PS5, Xbox Series)
Třetí a poslední DLC pro české RPG od Warhorse Studios přivede neohroženého hrdinu Jindru zpátky do kláštera. Mysteria Ecclesiae se zaměřuje na temnější příběhovou linku propojenou s církevními intrikami a morálními dilematy v útrobách sedleckého kláštera, kam se tentokrát nebudete infiltrovat, nýbrž vás v něm uvězní karanténa. Přijdete na kloub tajemné nákaze?
11. 11. Sacred 2: Fallen Angel Remaster (PC, PS5, Xbox Series)
Kultovní akční RPG z roku 2008 se vrací v remasterované podobě. Sacred 2 nabídne modernizovanou grafiku, vylepšené ovládání, přepracované uživatelské rozhraní a kvalitnější audio. Zachován ale zůstává rozsáhlý svět Ancaria, šest hratelných postav a kombinace hack and slash akce s RPG prvky. Fanoušky jistě potěší i zachování kooperativního multiplayeru.
13. 11. Anno 117: Pax Romana (PC, PS5, Xbox Series)
Ubisoft posílá svou strategickou sérii do období starověkého Říma. V Anno 117 se ujmete správy římské provincie, kterou je nutné rozvíjet ekonomicky, kulturně i vojensky. Důraz poklade na rovnováhu mezi civilizací a přírodou, obchodními cestami a udržitelným růstem. Oproti minulým dílům přidává pokročilou diplomacii, správu měst s víceúrovňovými čtvrtěmi a realistickou rekonstrukci římské architektury.
13. 11. Yakuza Kiwami 1+2 (Switch 2)
Remaky prvních dvou dílů slavné japonské série Yakuza / Like a Dragon se po letech dostává i na Switch 2. Znovu se budete moct vžít do role Kazumy Kirjúa, který se po deseti letech vrací z vězení, aby našel ztracenou dívku a čelil rozkolům v jakuze. Verze pro novou konzoli Nintenda přináší plynulejší snímkovou frekvenci či kratší načítání. I po letech zůstává směs brutálních pěstních soubojů, silného příběhu o čestnosti a humoru jedním z nejlepších vstupů do celé ságy.
14. 11. Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Další díl slavné střílečkové série tentokrát míří do poloviny 90. let. Black Ops 7 kombinuje špionážní příběh s akcí rozprostřenou napříč různými částmi světa, od východní Evropy po Blízký východ. Multiplayer přináší přepracované mapy, návrat populárního zombie módu a širší možnosti úprav výzbroje. Vývojáři slibují, že půjde o vůbec nejrealističtější a nejtemnější Black Ops.
14. 11. Where Winds Meet (PC, PS5)
Čínské akční RPG s otevřeným světem staví na rychlých soubojích a poutavém příběhu inspirovaném legendami dynastie Song. Využijete v něm parkour i bojové umění wu-sia a magické schopnosti k objevování rozsáhlého světa plného tajemství. Důraz klade na plynulý pohyb, volnost v řešení konfliktů a filmovou prezentaci, která snoubí tradiční prvky s moderní estetikou.
15. 11. Escape from Tarkov (PC)
Po letech předběžného přístupu realistická střílečka Escape from Tarkov oficiálně vychází v plné verzi. Hra od ruského studia Battlestate Games nabízí mix extrémního realismu, napětí a strategického plánování. Každý náboj, každý úhel a každý krok může rozhodnout o přežití. Finální verze přináší nové mapy, přepracovanou ekonomiku, vylepšenou umělou inteligenci a stabilnější servery.
20. 11. Stalker 2: Heart of Chornobyl (PS5)
Po roce čekání se postapokalyptická Zóna otevírá i na PlayStationu. Stalker 2 přináší kombinaci nekompromisního survivalu, realistické atmosféry a otevřeného světa, kde každé rozhodnutí může ovlivnit vývoj událostí. Nová verze pro PS5 nabídne vylepšenou grafiku, ray-tracing a plnou podporu haptické odezvy DualSensu. Ideální příležitost vrátit se do srdce Černobylu.
20. 11. Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series)
Legendární westernová střílečka z konce 90. let se vrací v remasterované podobě. Outlaws od LucasArts dostávají novou grafiku ve stylu ručně kresleného komiksu, kompletně přepracovaný zvuk a podporu moderních ovladačů i rozlišení. Kolekce zahrnuje původní kampaň, datadisk A Handful of Missions a přidává také online multiplayer s dedikovanými servery. Remaster cílí hlavně na fanoušky klasických stříleček, kteří ocení návrat charismatického šerifa Jamese Andersona i nezaměnitelný westernový soundtrack.
26. 11. Mount & Blade II: Bannerlord – War Sails (PC, PS5, Xbox Series)
Rozšíření pro Bannerlord přináší do středověké sandboxové akce moře a námořní bitvy. Budete budovat lodě, obchodovat na zámořských cestách a účastnit se obléhání přímo z paluby. Kromě nových frakcí, měst a ekonomických systémů přidává DLC i nové možnosti diplomacie a pirátských výprav. Vývojáři z TaleWorlds tak reagují na přání fanoušků, kteří po námořních soubojích volali už od vydání původní hry.
Další hry, které vyjdou v listopadu 2025:
4. 11. Age of Empires IV (PS5)
4. 11. Satisfactory (PS5, Xbox Series)
5. 11. Sonic Rumble (Android, PC, iOS)
6. 11. Honeycomb: The World Beyond (PC, PS5, Xbox Series)
10. 11. Fallout 4 (PS5, Xbox Series)
11. 11. Lumines Arise (PC, PS5)
11. 11. Possessor(s) (PC, PS5)
12. 11. Deep Rock Galactic: Survivor (Android, iOS)
12. 11. Winter Burrow (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series)
13. 11. PUBG: Battlegrounds (PS5, Xbox Series)
14. 11. Dragon Ball: Sparking! Zero (Switch, Switch 2)
14. 11. Monster Hunter Stories (Xbox One)
14. 11. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Xbox One)
18. 11. Deadpool VR (Meta Quest)
18. 11. SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (PC, PS5, Switch 2, Xbox Series)
19. 11. Demonschool (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Series)
20. 11. Kirby Air Riders (Switch 2)
24. 11. Of Ash and Steel (PC)
26. 11. Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series)