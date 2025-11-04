„Fanoušci Kingdom Come jsou ti nejukázněnější,“ říkají na Troskách

Jedno z hlavních dějišť českého RPG Kingdom Come: Deliverance 2 zažívá sezónu s rekordní návštěvností. Zříceninu hradu Trosky, kolem kterého se odehrává polovina hry, navštívilo letos 119 806 lidí, což je podle Národního památkového ústavu o 30 tisíc víc než loni. Návštěvnost národní kulturní památky v Českém ráji je nejvyšší minimálně za posledních 30 let.
„Děkujeme příznivcům hry Kingdom Come, kteří velmi ukázněně, velmi hezky a vstřícně navštěvovali hrad s maximálním respektem k tomu, že to je národní kulturní památka,“ řekla regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová. Správci hradu nevěděli, co od fanoušků očekávat. „Existovaly různé obavy z toho, jestli se třeba nebudou na hrad dobývat v době jeho uzavření, jestli nám třeba nebudou v nějakém přestrojení zlézat hradby a podobně. Ale ukázalo se, že to jsou jedni z nejukázněnějších a velmi empatických návštěvníků, kteří se snažili hradu třeba i pomáhat ve svém volném čase,“ uvedla mluvčí.
Kingdom Come: Deliverance 2 na hrad přilákalo návštěvníky, kteří mezi běžné turisty nepatří. „Přicházeli nám sem návštěvníci ve věku 20 až 35 let, a to už dneska není úplně až tak běžné. Protože tato věková skupina navštěvuje spíše dětské prohlídky nebo noční prohlídky, jarmarky a podobně. Ale letos na Troskách vytvořili tu největší návštěvnickou skupinu,“ dodala Bidlasová.
Trosecko i Kutnohorsko, kde se odehrává druhá polovina hry, se na zvýšený zájem turistů připravovaly s předstihem. Například v Troskovicích obec zbudovala nová parkovací místa. Ve známých lokacích se v průběhu roku konalo i několik speciálních akcí včetně Kingdom Come: Deliverance Fanfestu na tvrzi Malešov. Na Troskách pak můžete najít i destičky s QR kódy, které po načtení zobrazí srovnání daného místa tak, jak je dobově ztvárněné ve hře.
Do hry mezitím už míří třetí a poslední rozšíření Mysteria Ecclesiae, ve kterém budete v sedleckém klášteře pátrat po původu morové rány. DLC vyjde 11. listopadu na PC, PS5 a Xbox Series X/S.