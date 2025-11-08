Pod radarem: Spravujte filmové studio, fantasy hospůdku i noční klub

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Super Movie Tycoon – Dobuďte Hollywood jako manažer filmového studia
Spielberg, Scorsese, Cameron, Nolan, Tarantino, Kubrick, Scott, Burton, Lynch… Každému zapálenému filmovému fanouškovi jistě naskakuje husina při pohledu na všechna ta slavná režisérská jména a při představě všech těch přelomových filmů, které světu dali. A co kdybyste se jimi mohli sami stát?
Ve skutečném životě je to takřka nedosažitelný sen, v tom videoherním něco, co je na dosah za čtyři stovky. Manažerská strategie Super Movie Tycoon z vás udělá nejen režiséra, ale majitele a provozovatele celého filmového studia (takže tak trochu to, co jste mohli vidět v parádním seriálu The Studio).
Sami si postavíte místnosti dle vašich požadavků, naplníte je nábytkem a proprietami, najmete povolané osoby na všechny možné pozice a zvolíte si téma filmu. Projdete si i tvorbou scénáře, castingem, natáčením, marketingem, sledováním kritiky… Zkrátka premiéra opravdu plnohodnotného tycoonu s velmi lákavým námětem.
Steam – 400 korun
Demo k dispozici
Shadows of Thornkeep – Český oldschoolový krokovací dungeon
Žánr krokovacích dungeonů má největší slávu už dávno za sebou. Mnohokrát se zkoušel vrátit s moderními iteracemi jako Legend of Grimrock, The Bard’s Tale IV či slovenským Vaporum a častokrát šlo o vítaný závan z minulosti, ale vyloženě nového boomu se nedočkal a kdo ví, zda ho to někdy v budoucnu ještě čeká.
Je ale fajn, že stále existují nadšenci, kteří jdou proti proudu a vytváří hry ve škatulce, o kterou už dnes zkrátka není moc velký zájem. A jeden z nich se našel i v Čechách. Jmenuje se Pavel Hůrka a právě na Steamu vydal předběžný přístup své dva roky vyvíjené hry Shadows of Thornkeep.
Ta už od pohledu dává vzpomenout na věky dávno minulé svou temnou a pixelartovou stylizací, stejně jako celým uživatelským prostředím, krokováním a first person pohledem na v řadách vyskládané nepřátele, do nichž to pálíte hezky v tahovém režimu.
Předběžný přístup nabízí hned 12 hodin obsahu a již příští týden vyjde první obsahový patch s finálním bossem a endgamem. Poté jsou v plánu ještě čtyři až pět dalších aktualizací s novými lokacemi a nepřáteli. Tak na to mrkněte a neváhejte podpořit dalšího českého nadšence.
Steam – 240 korun
V předběžném přístupu na zhruba 3 až 4 měsíce.
Tavern Keeper – Příjemný hospodský tycoon od tvůrců legendárního Game Dev Tycoon
Studio Greenheart Games po dlouhých 12 letech vydává svou teprve druhou hru. Tou první byla pro mě naprosto fantastická záležitost Game Dev Tycoon, která mi pomohla alespoň virtuálně si splnit sen o tvorbě vlastních videoher.
Novinku Tavern Keeper jsem si proto neváhal vyzkoušet před pár týdny v demoverzi v rámci festivalu na Steamu a hned jsem pochopil, že i budování vlastní hospůdky uprostřed močálů mě bude pořádně bavit.
Není to žádná hardcore simulace, ale naprosto odlehčený tycoon plný vtipu a neskutečné svobody. Od kyklopa nakupujete nejrůznější druhy piva na výčep, elfka a hobit vám uklízejí lokál a obsluhují hosty, sami rozmlouváte s kostlivými návštěvníky a v mezičase si celý podnik zútulňujete.
Tvůrci si dali opravdu hodně práce s tvořivými nástroji, takže si celý podnik můžete opravdu vyšperkovat k obrazu svému. A to nemluvím jen o obrovité zásobě existujících předmětů, ale vy si dokonce z nejrůznějších tvarů můžete skutečně vytvořit úplně cokoliv, co vás prostě napadne. A už teď v early accessu to vypadá, že se tvůrci Game Dev Tycoonu dokázali překonat.
Steam – 680 korun
V předběžném přístupu na zhruba 1 rok.
Dark Quest 4 – Tahové RPG inspirované klasickými deskovkami
Série Dark Quest 4 se od svého vzniku v roce 2013 rozrostla už na čtvrtý díl, který je ale stále věrný původní premise – poskytnout hráčům videoher obdobný zážitek jako u klasické deskovky HeroQuest.
To znamená absolvování dílčích questů, kterých je tu na tři desítky, během kterých s partou hrdinů prozkoumáváte několikapatrové dungeony a v tahovém duchu si to vyříkáváte s celkově 40 různými monstry. Hrdinů je tu na výběr 10 a každého si mezi questy vylepšujete pomocí odemykání nových karet a schopností.
Kromě základní příběhové kampaně má Dark Quest 4 v rukávu ještě dvě lákadla. Můžete si ho zahrát v onlinové i gaučové kooperaci až ve třech hráčích a pokud by vám základní hra byla málo, díky editoru si můžete vytvářet vlastní questy a hrát výtvory ostatních hráčů.
Navíc to graficky nevypadá vůbec marně a pokud jste o sérii dosud neslyšeli, tak všechny čtyři díly pořídíte v balíčku třeba na Steamu za tisícovku.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Switch – 475 korun
Echoes of the Living – Moderní vzpomínka na klasické horory se statickou kamerou
V dávných dobách bylo poměrně obvyklé, že jste v těch nejpamátečnějších hororových hrách neměli žádnou kontrolu nad pohledem na celou scénu. Hry jako Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark či Dino Crisis obsahovaly fixní kamery v nejrůznějších bodech prostředí a na vás bylo se v něm bleskurychle zorientovat a nezapomenout se změnou perspektivy prohodit klávesy pro pohyb, abyste náhodou omylem neběželi přímo do hrůzy, od které se naopak snažíte prchnout.
Bylo to krkolomné, ale v rámci hororového žánru vlastně geniální. A oslavou tohoto jedinečného přístupu jsou Echoes of the Living, které všem těm hrám vzdávají hold. Jen jsou graficky mnohem současnější.
Děj se odehrává kdesi v Evropě v roce 1996, kdy na město padne tajuplná mlha, v níž začnou umírat lidé a ulicemi se procházejí nemrtví. Hrajete buď za Liama ze speciálních jednotek, nebo policistku Laurel (ta ale do předběžného přístupu přibude později).
Každý má svůj vlastní příběh, budete také řešit omezený inventář, hádanky, nacházet nové zbraně a vylepšovat si je. Inspirace konkrétními hrami by snad ani nemohly být zjevnější, ale i v tom je právě kouzlo Echoes of the Living, které umožní zavzpomínat nejen na jedinečnou hratelnost, ale i konkrétní hry a jejich zážitky.
Steam – 600 korun
V předběžném přístupu do roku 2026.
The Boss Gangsters: Nightlife – Akce, jízda a správa vlastního nočního klubu
Po tycoonu se správou filmového studia a fantasy hospody tu dneska máme ještě jeden. Tentokrát zaměřený na mafiánské podsvětí a noční kluby. The Boss Gangsters: Nightlife se ale od předchozích dvou značně odlišuje – nechá vás totiž přímo hrát za postavu, s níž porušujete zákon.
Jsou to vlastně takové dvě hry v jednom. Na jedné straně tu máte relativně klasickou manažerskou část, kdy si opečováváte svůj vlastní noční klub, kam zvete zákazníky na lascivní podívanou, zahrát si nějaký ten hazard a uklidit se z očí ostatních do VIP salónků.
V ještě ukrytějších částech pak kvete váš vlastní špinavý byznys, kam si občas dovedete zkorumpované policisty či podmáznutého starostu, aby nad vašim podnikem nadále přimhuřovali oko. Nicméně konkurence nikdy nespí, a tak občas musíte věci chytit do vlastních rukou.
Můžete se projet po městě a s ostatními gangy si to vyříkat v přestřelkách, kde samozřejmě nechybí systémy odklízení mrtvol, abyste na sebe zbytečně netahali pozornost dotyčných orgánů. Obsah hry by se v předběžném přístupu měl rozrůst po všech stránkách – zvětší se město, přibydou gangy, nové typy klubů, mise, a dokonce jsou v plánu i řiditelné lodě a aktivity na vodě.
Steam – 450 korun
V předběžném přístupu odhadem na 1 rok.
Desktop Defender – Automatizovaná střílečka k vaší kancelářské práci
Koncept her jako Desktop Defender mám rád. Máte svoji vlastní práci na počítači, kdy třeba nakládáte s tabulkami nebo se učíte do školy, ale protože jste v klidném prostředí domova, pořád vás to táhne k nějakým těm hrám. Jenže zapnout si pořádnou hru je velké riziko až moc odvádějící pozornost.
A od toho tu je třeba Desktop Defender – hra, která na obrazovce zabírá opravdu minimálně místa, jen malý čtvereček v libovolném rohu. A nechcete-li, nemusíte jí věnovat ani moc pozornosti. Na vaši vesmírnou lodičku neustále něco útočí a ona se sama brání.
Sem tam jen kliknete na její vylepšení a pak se zase jdete věnovat práci. Až budete chtít, můžete rozehranou hru ukončit, čímž se vám sice vyresetuje level, ale jedině tak získáte trvalá vylepšení posouvající vás v dalších hrách dál a dál. Není to nic světoborného, ale po všech těch farmařících hrách podobného typu jde o příjemnou změnu.
Steam – 120 korun