Call of Duty: Black Ops 7 uvádí launch trailer a hardwarové nároky

Do vydání nového přírůstku jedné z největších střílečkových sérií Call of Duty: Black Ops 7 zbývá jen pár dní, takže se hra představuje finálním trailerem (výše) a hardwarovými požadavky, včetně zmínky o tom, jak hra poběží na handheldových zařízeních. Upoutávka ukazuje akční záběry ze všech hlavních režimů – kampaně, multiplayeru i zombie módu – a připomíná, že letošní Black Ops sází na filmovou prezentaci a dynamické souboje.
Byť je Call of Duty jednou z největších herních značek, jsem vážně zvědavý, jak moc letošnímu dílu podrazí nohy masivní úspěch konkurenta Battlefield 6. Právě velká vojenská střílečka má potenciál odčerpat významné procento hráčů a hráček, kterým vadí přílišná karnevalovost CoD. Opomenout nesmíme ani Arc Raiders, kteří sice spadají do žánru extrakčních stříleček, ale žánrové vody víří v těchto dnech výrazně.
Stran nároků asi není překvapivé, že nejsou nijak vysoké, protože hra vychází i na PS4 a Xbox One, takže skoro dvanáct let starém hardwaru. Hru rozjedete na PC s procesorem AMD Ryzen 5 1400 nebo Intel Core i5-6600, pamětí 8 GB RAM a grafikou Radeon RX 470 / GeForce GTX 970. Měli byste ale mít aspoň 115 GB místa na SSD.
Pro doporučené nastavení hra požaduje AMD Ryzen 5 1600X nebo Intel Core i7-6700K, 12 GB RAM a grafiku aspoň Radeon RX 6600 XT, respektive GeForce RTX 3060. Pro hraní ve 4K na ultra nastavení pak budete potřebovat ekvivalent Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 5600X, 16 GB RAM a GPU Radeon RX 9070 XT nebo GeForce RTX 4080.
Activision zároveň zmínil, že hra bude plně optimalizována pro přenosná PC, jako je ROG Ally a ROG Ally X. Podle oficiálního blogu má Black Ops 7 upravené uživatelské rozhraní pro menší displeje, nativní podporu ovládání a optimalizovaný výkon bez zásadních kompromisů v kvalitě obrazu. Zatím ale nejsou známy žádné konkrétní údaje o tom, v jakém snímkování nebo rozlišení hra na těchto zařízeních poběží.
Call of Duty: Black Ops 7 vychází 14. listopadu na PC a konzolích Sony a Microsoftu současné i minulé generace.