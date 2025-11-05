zdroj: Youtube

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

Call of Duty: Black Ops 7 uvádí launch trailer a hardwarové nároky

5. 11. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Galerie

Do vydání nového přírůstku jedné z největších střílečkových sérií Call of Duty: Black Ops 7 zbývá jen pár dní, takže se hra představuje finálním trailerem (výše) a hardwarovými požadavky, včetně zmínky o tom, jak hra poběží na handheldových zařízeních. Upoutávka ukazuje akční záběry ze všech hlavních režimů – kampaně, multiplayeru i zombie módu – a připomíná, že letošní Black Ops sází na filmovou prezentaci a dynamické souboje.

Byť je Call of Duty jednou z největších herních značek, jsem vážně zvědavý, jak moc letošnímu dílu podrazí nohy masivní úspěch konkurenta Battlefield 6. Právě velká vojenská střílečka má potenciál odčerpat významné procento hráčů a hráček, kterým vadí přílišná karnevalovost CoD. Opomenout nesmíme ani Arc Raiders, kteří sice spadají do žánru extrakčních stříleček, ale žánrové vody víří v těchto dnech výrazně.

Stran nároků asi není překvapivé, že nejsou nijak vysoké, protože hra vychází i na PS4 a Xbox One, takže skoro dvanáct let starém hardwaru. Hru rozjedete na PC s procesorem AMD Ryzen 5 1400 nebo Intel Core i5-6600, pamětí 8 GB RAM a grafikou Radeon RX 470 / GeForce GTX 970. Měli byste ale mít aspoň 115 GB místa na SSD.

Call of Duty: Black Ops 6
Novinky
„Call of Duty existuje jen proto, že EA byli kreténi,“ říká šéf Battlefieldu Vince Zampella

Pro doporučené nastavení hra požaduje AMD Ryzen 5 1600X nebo Intel Core i7-6700K, 12 GB RAM a grafiku aspoň Radeon RX 6600 XT, respektive GeForce RTX 3060. Pro hraní ve 4K na ultra nastavení pak budete potřebovat ekvivalent Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 5600X, 16 GB RAM a GPU Radeon RX 9070 XT nebo GeForce RTX 4080.

Activision zároveň zmínil, že hra bude plně optimalizována pro přenosná PC, jako je ROG Ally a ROG Ally X. Podle oficiálního blogu má Black Ops 7 upravené uživatelské rozhraní pro menší displeje, nativní podporu ovládání a optimalizovaný výkon bez zásadních kompromisů v kvalitě obrazu. Zatím ale nejsou známy žádné konkrétní údaje o tom, v jakém snímkování nebo rozlišení hra na těchto zařízeních poběží.

Call of Duty: Black Ops 7 vychází 14. listopadu na PC a konzolích Sony a Microsoftu současné i minulé generace.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka Call of Duty
Zdroje:
Activision
Hry:
Call of Duty: Black Ops 7
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors

Nejnovější články