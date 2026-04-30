Jaké hry vyjdou v květnu?

Květen přináší nejen napětí v temném pokračování série The Dark Pictures, ale i rychlost a adrenalin v očekávané Forze Horizon 6. Kostičkové Gotham City se otevře díky ikonickému Lego Batmanovi, zatímco svět plný záhad a dobrodružství čeká v The Relic: First Guardian. Zlatým hřebem pak bude očekávaný 007: First Light. Slabší první polovinu měsíce si dosyta vynahradíme na jeho konci a alespoň bude čas dohánět resty.
12. 5. The Dark Pictures: Directive 8020 (PS5, Xbox Series, PC)
The Dark Pictures: Directive 8020 je další kapitola antologické hororové série od studia Supermassive Games, která tentokrát opouští zaprášené domy a lesy a míří do chladného, nehostinného vesmíru. Na palubě kolonizační lodi Cassiopeia se posádka probouzí z kryospánku, jen aby zjistila, že něco je špatně – a že mezi nimi možná není každý tím, kým se zdá být. Directive 8020 sází na hutnou atmosféru, paranoiu a postupně gradující napětí, přičemž tradičně nechybí rozhodnutí ovlivňující osudy postav ani důraz na filmové vyprávění. Inspirace klasikami sci-fi hororu je zřejmá, ale hra se snaží přidat vlastní invenci v podobě důrazu na identitu, důvěru a přežití v prostředí, odkud není úniku.
19. 5. Forza Horizon 6 (Xbox Series, PC)
Forza Horizon 6 bude další velkolepý festival rychlosti v otevřeném světě, který posune laťku arkádového závodění zase o kus výš. Série si dlouhodobě zakládá na kombinaci realisticky zpracovaných aut, přístupného jízdního modelu a pestré mapy inspirované reálnou lokalitou, takže doufáme v krásné Japonsko, kterým se budeme moci prohánět ve spoustě nablýskaných vozů. Vedle vizuálu a fyziky bude klíčové i to, jak hra rozvine online prvky a komunitní obsah, který se stal jedním z pilířů moderních Horizonů.
20. 5. Phonopolis (PC)
Stylizované dobrodružství od českého studia Amanita Design znovu sází na nezaměnitelnou výtvarnou poetiku. Phonopolis vznikalo dlouhých deset let. V kulisách podivínského města ovládaného autoritářským režimem sledujeme hrdinu Felixe, jenž se rozhodne postavit systému manipulujícímu mysl obyvatel pomocí zvuku a propagandy. Hra kombinuje logické hádanky s průzkumem prostředí a důrazem na audiovizuální atmosféru, přičemž ručně vyráběné kulisy z papíru a kartonu dodávají světu osobitý, téměř hmatatelný charakter.
20. 5. Thick As Thieves (PS5, PC, Xbox Series)
Thick as Thieves je ambiciózní akce postavená na plížení od studia OtherSide Entertainment, za kterým stojí veteráni série Thief v čele s Warrenem Spectorem. Láká na temné, stylizované město zasazené do alternativní historie, kde se v roli zlodějů utkáte nejen s AI strážemi, ale i mezi sebou navzájem. Důraz je kladen na plížení, využívání stínů a chytré plánování, kdy každý tah může rozhodnout o úspěšné loupeži, nebo rychlém odhalení. Thick as Thieves se snaží propojit klasickou školu her s tichým postupem s kooperací a nepředvídatelností, což z něj dělá jeden z nejzajímavějších experimentů žánru posledních let.
21. 5. Zero Parades (PC)
První hra po velkých personálních změnách od kultovního studia ZA/UM, které stvořilo brilantní Disco Elysium. Zero Parades nezapřou podobnou grafickou stylizaci i herní mechanismy založené na roleplayi spíše než síle čísel. V hlavní roli tentokrát stane neúspěšná špiónka, která se snaží napravit si reputaci téměř nemožnou misí. Čeká nás spousta rozhodování, dialogů, unikátní atmosféry a samozřejmě i vtipných a bizarních situací.
21. 5. Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)
Yoshi and the Mysterious Book je na první pohled roztomilá plošinovka, která ale pod barevným kabátkem skrývá překvapivě nápaditou hratelnost postavenou na manipulaci s prostředím připomínajícím živou knihu. Každá úroveň se odehrává na stránkách kouzelného svazku, jehož listy lze ohýbat, trhat či přetáčet, čímž měníte samotnou strukturu světa – a řešíte hádanky, které nejsou jen o skákání, ale i o prostorové představivosti. Yoshi si zachovává své klasické schopnosti, jako je polykání nepřátel nebo vznášení ve vzduchu, jenže tentokrát je musí kombinovat s důmyslnou prací s papírovou fyzikou.
22. 5. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (Xbox Series, PC, PS5)
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight se snaží navázat na osvědčenou formuli hravých akčních adventur z kostek, ale tentokrát přidává temnější tón inspirovaný ikonickými příběhy Temného rytíře. Gotham je tu větší, živější a překvapivě otevřený průzkumu, zatímco kampaň střídá lehce parodický humor s vážnějšími momenty, které fanoušci komiksů okamžitě poznají. Hratelnost zůstává věrná sérii jen je obohacená o nové gadgety a přepínání mezi různými verzemi Batmana napříč jeho historií.
26. 5. The Relic: First Guardian (PS5, Xbox Series, PC)
The Relic: First Guardian je akční adventura s výrazným důrazem na souboje a atmosféru dávno zapomenuté civilizace, která po sobě zanechala víc otázek než odpovědí. Ujmete se v ní role osamělého ochránce prastarého artefaktu, jehož síla postupně odemyká nové schopnosti, ale zároveň láká stále nebezpečnější nepřátele. Hratelnost stojí na kombinaci precizního systému boje na blízko povědomého ze soulsovek, lehkých RPG prvků a průzkumu polootevřených lokací, kde každé zákoutí může skrývat střípky příběhu i smrtící past. A hra hlavně vizuálně vypadá naprosto parádně.
27. 5. 007: First Light (Xbox Series, PS5, PC)
007: First Light vrací šarmantního britského agenta s povolením zabíjet do videoherní podoby, která není jen o bezhlavé akci, ale i o špionážní eleganci a promyšleném postupu. Příběh sleduje mladší verzi Jamese Bonda na první velké misi, kde se místo okázalých výbuchů často sází na tichou infiltraci, práci s gadgety a volbu přístupu k jednotlivým situacím. Hratelnost kombinuje tišší, plíživé pasáže s akcí, honičkami v autech a lehkými rozhodovacími momenty, které ovlivňují průběh mise, zatímco stylová prezentace se opírá o filmovou kameru a důraz na detail prostředí. IO Interactive v plné parádě.
Další hry, které vyjdou v květnu:
1. 5. Constance (Switch, Xbox Series, PS5)
7. 5. Mixtape (Switch 2, PS5, PC, Xbox Series)
7. 5. Two Point Museum: Arty-Facts (Xbox Series, PS5, PC)
12. 5. Indiana Jones and the Great Circle (Switch 2)
14. 5. American Truck Simulator - Illinois (PC)
19.5. Darksiders: Warmastered Edition (PS5)
20. 5. Deep Rock Galactic: Rogue Core (PC)
21. 5. Coffee Talk Tokyo (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
21. 5. Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series)
25. 5. Paralives (PC, předběžný přístup)