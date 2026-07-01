Jaké hry vyjdou v červenci?

Červenec bude patřit především velkým návratům: Assassin's Creed IV: Black Flag se vrací v moderním remaku, Halo dostává další přepracovanou kampaň a legendární první Gothic se po více než čtvrtstoletí podívá na dnešní konzole. Vedle známých značek ale stojí i několik zajímavých novinek – česká pohádková adventura Scarlet Deer Inn či předběžné přístupy kooperativního roguelite Tears of Metal nebo ambiciózní historické strategie The Guild: Europa 1410 od brněnských Ashborne. A fanoušci Nintenda se konečně dočkají prvního čistě singleplayerového dobrodružství ze světa Splatoonu.
7. 7. Doom: The Dark Ages - Revelations (PS5, Xbox Series, PC)
První velké rozšíření pro Doom: The Dark Ages pokračuje v temném středověkém pojetí série a znovu vrhá Doom Slayera do války proti démonickým hordám. Revelations přidává novou příběhovou kampaň, dosud neviděné lokace i brutální kopí, které rozšíří už tak pestrý arzenál. Pokud základní hra představovala středověký Doom, Revelations slibuje jeho nejtemnější kapitolu, kde si legendární pekelný hrdina sáhne na samotné dno.
9. 7. Assassin's Creed Black Flag Resynced (Xbox Series, PC, PS5)
Jeden z nejoblíbenějších dílů celé série Assassin's Creed se vrací v kompletně přepracované podobě. Black Flag Resynced zachovává příběh Edwarda Kenwaye i otevřený Karibik plný pirátů, námořních bitev a ukrytých pokladů, ale přináší moderní grafiku, přepracované animace, propracovanější soubojový systém i živější svět. Ubisoft slibuje, že remake nebude jen vizuálním faceliftem, ale využije zkušenosti z novějších dílů série a zároveň zachová tempo i atmosféru, díky nimž je Black Flag dodnes považován za jednu z nejlepších pirátských her vůbec.
10. 7. Palworld (MAC, Xbox One, Xbox Series, PC, PS5)
Po dlouhém období předběžného přístupu konečně vychází plná verze fenoménu Palworld se svou kombinací sbírání roztomilých tvorů s craftingem, survivalem, automatizací výroby i překvapivě intenzivní akcí. Vývojáři v uplynulých letech výrazně rozšířili svět, přidali nové potvůrky, rozsáhlejší možnosti budování základen i multiplayerové funkce a navrch začali vyhrávat soud s Nintendem. Verze 1.0 má pak několikaletý vývoj završit další hromadou biomů, kompletním příběhem a dosud největším množstvím obsahu.
16. 7. The Guild - Europa 1410 (PC, předběžný přístup)
Brněnské studio Ashborne Games se vrací ke kořenům obchodních strategií a navazuje na kultovní sérii The Guild. Europa 1410 nás přenese do pozdního středověku, kde budeme moct tříbit rodovou linii, rozvíjet podnikání, zapojovat se do politiky i intrikovat proti konkurenčním rodům. Vývojáři slibují živý simulovaný svět, v němž ekonomika, vztahy mezi městy i mocenské boje probíhají nezávisle na vaší (ne)aktivitě. Předběžný přístup má nabídnout pevné základy, které se budou dál rozšiřovat během následujících měsíců.
21. 7. Scarlet Deer Inn (PC)
České studio Attu Games přichází s jednou z vizuálně nejoriginálnějších adventur poslední doby. Scarlet Deer Inn vypráví příběh matky Elise, která se vydává zachránit svou rodinu ve světě inspirovaném slovanským folklorem a středověkými legendami. Největší pozornost ale budí její výtvarné zpracování – postavy jsou vytvořené z ručně vyšívaných animací, které dávají celé hře jedinečný vzhled připomínající pohyblivou tapisérii. Vedle průzkumu prostředí nabídne titul logické hádanky a plošinovkové pasáže s důrazem na atmosféru.
22. 7. Tears of Metal (PC, předběžný přístup)
Stylizovaná kooperativní roguelite akce staví na rychlých soubojích, obraně rodného ostrova a opakovaných výpravách proti stále silnějším nepřátelům, kdy postupně získáváte schopnosti, verbujete spojence a budujete armádu, která se dostává stále hlouběji do nepřátelského území. Kombinace výrazné stylizace, kooperace až pro čtyři a roguelite smyčky dává Tears of Metal potenciál stát se jedním z příjemných překvapení letošního léta.
23. 7. Splatoon Raiders (Switch 2)
Populární střílečka-stříkačka Splatoon se poprvé vydává čistě singleplayerovou cestou. Splatoon Raiders si posbírali svých pět barev, opustili kompetitivní multiplayer a staví na průzkumu rozsáhlých ostrovů, řešení hádanek a akčních soubojích proti novým nepřátelům. Vydáte se na expedice do dosud neprobádané části světa Splatoonu, kde budete postupně získávat nové schopnosti založené na dobře známých inkoustových mechanismech.
28. 7. Gothic (Xbox Series, PS4, PS5)
Legendární první Gothic se po výpravě na Switch před třemi lety chystá dorazit na další moderní stroje. Nepleťte si Gothic Classic s nedávným remakem, jde o původní nepozměněnou klasiku jen mírně upravenou pro ovládání gamepadem a moderní platformy. V trestanecké kolonii pod magickou bariérou si budete muset vydobýt respekt vlastními činy, však už to znáte. Mile malý otevřený svět, nekompromisní přístup, zajímavé RPG mechanismy i frakce, kvůli kterým se rozhodně pokusíte uprchnout víc než jednou.
28. 7. Halo: Campaign Evolved (Xbox Series, PC, PS5)
Xbox ve stínu brutální restrukturalizace zkusí odvést pozornost jinam a znovu připomenout historii své asi nejslavnější značky. Halo: Campaign Evolved představuje kompletně přepracovanou kampaň prvního Halo s moderní grafikou, novými animacemi a výrazně vylepšenou umělou inteligencí nepřátel i spojenců, kdy chce nabídnout Master Chiefův příběh v kvalitě odpovídající současné generaci hardwaru. Vedle vizuálních úprav slibují tvůrci také přepracované filmové sekvence a řadu drobných změn, které mají zachovat ducha originálu a zároveň zpříjemnit hratelnost dnešnímu publiku.
31. 7. The Relic: First Guardian (Xbox Series, PC, PS5, Switch 2)
Akční RPG od jihokorejského studia Project Cloud Games láká na temný fantasy svět inspirovaný asijským folklorem, kde kdysi mocná říše leží v troskách a jedinou nadějí na obnovu představuje tajemná relikvie. Hra kombinuje souboje inspirované soulslike s průzkumem propojených lokací a postupným odemykáním nových schopností. Výraznou roli hraje práce s vybavením i možnost přizpůsobit bojový styl vlastním preferencím. Vedle náročných střetů s bossy chce titul zaujmout i důrazem na atmosféru a budování světa.
Další hry, které vyjdou v červenci:
1. 7. High on Life 2 (Switch 2)
1. 7. Attack on Titan 3 (Switch 2, Xbox Series, PS5, PC)
7. 7. The Caribou Trail (PS5)
9. 7. Granblue Fantasy: Relink (Switch 2)
10. 7. Wuthering Waves (Xbox Series)
14. 7. D-topia (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC)
16. 7. Ratatan (Switch 2, PS5, PC, Xbox Series, PS4)
21. 7. The Planet Crafter (Xbox Series, PS5)
23. 7. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Switch 2)
23. 7. Cultic (Xbox Series, Switch 2, PS5)
24. 7. An Eggstremely Hard Game (PC)
27. 7. Forever Skies (Xbox Series)
30. 7. Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2)