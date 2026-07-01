Jaké hry vyjdou v červenci?
zdroj: Ubisoft

Jaké hry vyjdou v červenci?

PlayStation 4 PC MAC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

1. 7. 2026 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz |

Červenec bude patřit především velkým návratům: Assassin's Creed IV: Black Flag se vrací v moderním remaku, Halo dostává další přepracovanou kampaň a legendární první Gothic se po více než čtvrtstoletí podívá na dnešní konzole. Vedle známých značek ale stojí i několik zajímavých novinek – česká pohádková adventura Scarlet Deer Inn či předběžné přístupy kooperativního roguelite Tears of Metal nebo ambiciózní historické strategie The Guild: Europa 1410 od brněnských Ashborne. A fanoušci Nintenda se konečně dočkají prvního čistě singleplayerového dobrodružství ze světa Splatoonu.

7. 7. Doom: The Dark Ages - Revelations (PS5, Xbox Series, PC)

První velké rozšíření pro Doom: The Dark Ages pokračuje v temném středověkém pojetí série a znovu vrhá Doom Slayera do války proti démonickým hordám. Revelations přidává novou příběhovou kampaň, dosud neviděné lokace i brutální kopí, které rozšíří už tak pestrý arzenál. Pokud základní hra představovala středověký Doom, Revelations slibuje jeho nejtemnější kapitolu, kde si legendární pekelný hrdina sáhne na samotné dno.

zdroj: id Software

9. 7. Assassin's Creed Black Flag Resynced (Xbox Series, PC, PS5)

Jeden z nejoblíbenějších dílů celé série Assassin's Creed se vrací v kompletně přepracované podobě. Black Flag Resynced zachovává příběh Edwarda Kenwaye i otevřený Karibik plný pirátů, námořních bitev a ukrytých pokladů, ale přináší moderní grafiku, přepracované animace, propracovanější soubojový systém i živější svět. Ubisoft slibuje, že remake nebude jen vizuálním faceliftem, ale využije zkušenosti z novějších dílů série a zároveň zachová tempo i atmosféru, díky nimž je Black Flag dodnes považován za jednu z nejlepších pirátských her vůbec.

zdroj: Ubisoft

10. 7. Palworld (MAC, Xbox One, Xbox Series, PC, PS5)

Po dlouhém období předběžného přístupu konečně vychází plná verze fenoménu Palworld se svou kombinací sbírání roztomilých tvorů s craftingem, survivalem, automatizací výroby i překvapivě intenzivní akcí. Vývojáři v uplynulých letech výrazně rozšířili svět, přidali nové potvůrky, rozsáhlejší možnosti budování základen i multiplayerové funkce a navrch začali vyhrávat soud s Nintendem. Verze 1.0 má pak několikaletý vývoj završit další hromadou biomů, kompletním příběhem a dosud největším množstvím obsahu.

zdroj: Sony

16. 7. The Guild - Europa 1410 (PC, předběžný přístup)

Brněnské studio Ashborne Games se vrací ke kořenům obchodních strategií a navazuje na kultovní sérii The Guild. Europa 1410 nás přenese do pozdního středověku, kde budeme moct tříbit rodovou linii, rozvíjet podnikání, zapojovat se do politiky i intrikovat proti konkurenčním rodům. Vývojáři slibují živý simulovaný svět, v němž ekonomika, vztahy mezi městy i mocenské boje probíhají nezávisle na vaší (ne)aktivitě. Předběžný přístup má nabídnout pevné základy, které se budou dál rozšiřovat během následujících měsíců.

zdroj: Ashborne Games

21. 7. Scarlet Deer Inn (PC)

České studio Attu Games přichází s jednou z vizuálně nejoriginálnějších adventur poslední doby. Scarlet Deer Inn vypráví příběh matky Elise, která se vydává zachránit svou rodinu ve světě inspirovaném slovanským folklorem a středověkými legendami. Největší pozornost ale budí její výtvarné zpracování – postavy jsou vytvořené z ručně vyšívaných animací, které dávají celé hře jedinečný vzhled připomínající pohyblivou tapisérii. Vedle průzkumu prostředí nabídne titul logické hádanky a plošinovkové pasáže s důrazem na atmosféru.

zdroj: Attu Games

22. 7. Tears of Metal (PC, předběžný přístup)

Stylizovaná kooperativní roguelite akce staví na rychlých soubojích, obraně rodného ostrova a opakovaných výpravách proti stále silnějším nepřátelům, kdy postupně získáváte schopnosti, verbujete spojence a budujete armádu, která se dostává stále hlouběji do nepřátelského území. Kombinace výrazné stylizace, kooperace až pro čtyři a roguelite smyčky dává Tears of Metal potenciál stát se jedním z příjemných překvapení letošního léta.

zdroj: Cool Studio

23. 7. Splatoon Raiders (Switch 2)

Populární střílečka-stříkačka Splatoon se poprvé vydává čistě singleplayerovou cestou. Splatoon Raiders si posbírali svých pět barev, opustili kompetitivní multiplayer a staví na průzkumu rozsáhlých ostrovů, řešení hádanek a akčních soubojích proti novým nepřátelům. Vydáte se na expedice do dosud neprobádané části světa Splatoonu, kde budete postupně získávat nové schopnosti založené na dobře známých inkoustových mechanismech.

zdroj: Nintendo

28. 7. Gothic (Xbox Series, PS4, PS5)

Legendární první Gothic se po výpravě na Switch před třemi lety chystá dorazit na další moderní stroje. Nepleťte si Gothic Classic s nedávným remakem, jde o původní nepozměněnou klasiku jen mírně upravenou pro ovládání gamepadem a moderní platformy. V trestanecké kolonii pod magickou bariérou si budete muset vydobýt respekt vlastními činy, však už to znáte. Mile malý otevřený svět, nekompromisní přístup, zajímavé RPG mechanismy i frakce, kvůli kterým se rozhodně pokusíte uprchnout víc než jednou.

zdroj: THQ Nordic

28. 7. Halo: Campaign Evolved (Xbox Series, PC, PS5)

Xbox ve stínu brutální restrukturalizace zkusí odvést pozornost jinam a znovu připomenout historii své asi nejslavnější značky. Halo: Campaign Evolved představuje kompletně přepracovanou kampaň prvního Halo s moderní grafikou, novými animacemi a výrazně vylepšenou umělou inteligencí nepřátel i spojenců, kdy chce nabídnout Master Chiefův příběh v kvalitě odpovídající současné generaci hardwaru. Vedle vizuálních úprav slibují tvůrci také přepracované filmové sekvence a řadu drobných změn, které mají zachovat ducha originálu a zároveň zpříjemnit hratelnost dnešnímu publiku.

zdroj: Xbox

31. 7. The Relic: First Guardian (Xbox Series, PC, PS5, Switch 2)

Akční RPG od jihokorejského studia Project Cloud Games láká na temný fantasy svět inspirovaný asijským folklorem, kde kdysi mocná říše leží v troskách a jedinou nadějí na obnovu představuje tajemná relikvie. Hra kombinuje souboje inspirované soulslike s průzkumem propojených lokací a postupným odemykáním nových schopností. Výraznou roli hraje práce s vybavením i možnost přizpůsobit bojový styl vlastním preferencím. Vedle náročných střetů s bossy chce titul zaujmout i důrazem na atmosféru a budování světa.

zdroj: Perp Games

Další hry, které vyjdou v červenci:

1. 7. High on Life 2 (Switch 2)

1. 7. Attack on Titan 3 (Switch 2, Xbox Series, PS5, PC)

7. 7. The Caribou Trail (PS5)

9. 7. Granblue Fantasy: Relink (Switch 2)

10. 7. Wuthering Waves (Xbox Series)

14. 7. D-topia (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC)

16. 7. Ratatan (Switch 2, PS5, PC, Xbox Series, PS4)

21. 7. The Planet Crafter (Xbox Series, PS5)

23. 7. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Switch 2)

23. 7. Cultic (Xbox Series, Switch 2, PS5)

24. 7. An Eggstremely Hard Game (PC)

27. 7. Forever Skies (Xbox Series)

30. 7. Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2)

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Gothic Final Fantasy X/X-2 HD Remaster Xenoblade Chronicles 2 Scarlet Deer Inn Forever Skies The Planet Crafter Cultic Granblue Fantasy: Relink Palworld Ratatan Tears of Metal Wuthering Waves High on Life 2 Splatoon Raiders The Guild: Europa 1410 The Relic: First Guardian Halo: Campaign Evolved D-topia Assassin's Creed Black Flag Resynced The Caribou Trail Doom: The Dark Ages - Revelations An Eggstremely Hard Game Attack on Titan 3
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