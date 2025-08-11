Žádný Doom a Quake. John Romero mohl stát u zrodu jiných kultovních značek

Podcasty a rozhovory studia Nightdive jsou studnicí zajímavých informací, které rozkrývají historii předních herních vývojářů, her i studií. V červenci jsme tak například zjistili, že se kultovní Deus Ex málem odehrával ve světě Command & Conquer. Dnes se zase podíváme na zajímavou alternativní historii, kde John Romero mohl stát u zrodu System Shocku a Thiefa.
Mysl stojící za kultovním Doomem, Wolftensteinem či Quakem původně pracovala ve studiu Origin System, které založil Richard Garriott, tatíček série Ultima. Kariéru v něm Romero odstartoval v roce 1987, kdy se podílel na portu 2400 AD ze systému Apple 2 na Commodore 64. Projekt byl nakonec zrušený, takže Romera převeleli k ambiciózní RPG vesmírné simulaci Space Rogue, kde se potkal s Paulem Neurathem.
Před vydáním hry se Origin System rozhodlo zavřít svou pobočku v Salemu a zaměstnance přesunulo do Texasu. Neurath se ale nechtěl stěhovat, proto se rozhodl odejít ze studia a založit si vlastní s názvem Blue Sky Productions, které se časem přejmenovalo na Looking Glass.
Jelikož si Romero s Neurathem zjevně sedli, Paul se svého kolegy zeptal, zda by s ním nechtěl plánované studio spoluzaložit. Jenomže co čert nechtěl, Romero týden předtím slíbil svému manažerovi, že s ním založí studio Inside Out Software, a proto nabídku odmítl.
„Paul se mě před mým odchodem zeptal, jestli s ním nechci založit společnost. A já mu odpověděl, že jsem už týden předtím slíbil svému manažerovi, že založím společnost s ním,“ vzpomíná Romero na rozhodnutí, které zásadně ovlivnilo jeho kariéru.
Jak Larry Kuperman z Nightdive Studios v rozhovoru správně poznačil, kdyby tomu osud chtěl jinak, videoherní historie se mohla psát úplně jinak. Romero by dost možná místo kultovních stříleček formoval zcela odlišný žánr, kdy nechybělo moc, aby pracoval na hrách jako System Shock, Ultima Underworld nebo Thief. A id Software ani nikdy nemuselo vzniknout, případně by nedosáhlo takového věhlasu.
Představy ovšem zůstávají v rovině alternativních vesmírů, jelikož v téhle časové linii známý vývojář odešel z Inside Out do softwarové firmy Shreveport, kde se potkal se svými budoucími přáteli a zakladateli id Software, které společně s Looking Glass značně definovali podobu moderních videoher.