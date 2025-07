Deus Ex chtěl utéct mimozemšťanům a málem se odehrával ve světě Command & Conquer

7. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Upřímně, je dost náročné si představit herní svět bez značky Deus Ex. První díl kyberpunkové série v roce 2000 do značné míry přepsal pravidla a nabídl cosi, co dnes nazýváme „imerzivní simulací“ a skutečnou herní svobodou. Přesto vznik kultu neměl na růžích ustláno a mohl vypadat značně jinak. Ba dokonce se skoro odehrával ve světě Command & Conquer.

zdroj: Archiv

Warren Spector pro web PC Gamer přiznal, že v 90. letech snil o tom, že vytvoří simulaci z blízké budoucnosti v otevřeném světě, kde se hráči zhostí superpoldy zvaného Jake Shooter. V té době šlo o značný posun do alternativních vod, jelikož médiu vládlo fantasy a mimozemšťané.

„K smrti mě štvali vesmírní mariňáci, invaze mimozemšťanů a mágové s ohnivými koulemi a špičatými klobouky. Těch už jsem udělal dost a chtěl jsem vytvořit něco jiného,“ vzpomíná známý tvůrce.

Proto během své kariéry v Origin Systems, kde pracoval na sérii Ultima, vytvořil v roce 1994 koncept s krycím názvem Troubleshooter. O něj ve firmě zájem nebyl, ale Spector se nechtěl zbavit snu. Proto oslovil další společnosti, mezi nimiž byl i legendární Westwood. Tomu se myšlenka líbila, jenom by se musel odehrávat ve světě známém ze strategické série Command & Conquer.

„Chystal jsem se podepsat smlouvu se společností Westwood na vytvoření RPG hry Command & Conquer. Mým plánem bylo jen vzít žánrový mashup, prvky volby hráče z Troubleshootera a zasadit je do světa C&C. Z hlediska hratelnosti jsem byl v bodě, kdy jsem hodlal najít způsob, jak to udělat tak či onak, i kdyby to znamenalo udělat další zatracenou sci-fi hru,“ vysvětluje tvůrce.

Osud tomu nechtěl a do cesty mu zavál Johna Romera, spoluautora DOOMa. Ten vystavil bianko šek, aby se připojil k Ion Storm a realizoval svou vizi bez jiných závazků. Spector neváhal, připojil se k týmu, v Austinu založil studio a z Troubleshootera se stal Deux Ex a z Jakea Shootera je JC Denton.

Jak tedy vypadá alternativní historie, ve které by došlo k dřívějšímu podepsání smlouvy, nikdo už nezjistí. Znamenalo by to lepší aktuální pozici pro značku Command & Conquer? Šlo by nadále o splněný sen? A jak by se žánr nakonec formoval? Všechno to jsou zajímavé otázky, jejichž odpověď ví možná obyvatelé paralelního vesmíru.